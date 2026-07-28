Nova delovna zapora ima vse - table, omejitev in radar - le delavcev skoraj ni
Komaj so vozniki zadihali po polžji obnovi avtoceste med Kozino in Kastelcem, že je Dars na avtocesti proti Kopru postavil novo delovno zaporo. Do konca tega tedna bo zaradi obnove elektro napeljav čez viadukt Črni Kal hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, voznike pa bodo strašile rdeče-bele table. Delavcev pa prejšnji teden tri dni sploh ni bilo, v četrtek smo opazili dva, v petek pa kakšnega več.
ČRNI KAL > Namesto da bi promet po zadnjem delu avtoceste pred Koprom v času turistične sezone potekal nemoteno in hitro, je Dars na območju viadukta Črni Kal pred dobrim tednom dni postavil novo delovno zaporo. Na Darsu trdijo, da so delovno zaporo postavili šele 20. julija, vozniki pa smo jo opazili že konec tretjega julijskega tedna.
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