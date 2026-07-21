Novi kraji v soseščini
Istra
21. 07. 2026, 15:06 , posodobljeno: 21. 07. 2026, 15:09
Sodeč po napisih na prometni signalizaciji, ki označuje zaporo ceste preko Tribana, imamo v soseščini nove kraje.
Na napačno poimenovanje krajev nas je opozoril bralec. Izvedeli smo, da je napaka nastala že v projektni nalogi, kjer je projektant napačno izpisal imena krajev Triban in Vanganel ter ju prekrstil v Tribanj in Vanagel.
Cestno podjetje Koper napise že hiti popraviti, v tem času kislih kumaric in čakanja na dež pa smo se napaki vsaj pošteno nasmejali. • nr
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