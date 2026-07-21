Novi kraji v soseščini

Na napačno poimenovanje krajev nas je opozoril bralec. Izvedeli smo, da je napaka nastala že v projektni nalogi, kjer je projektant napačno izpisal imena krajev Triban in Vanganel ter ju prekrstil v Tribanj in Vanagel.

Napačna signalizacija na Škocjanu - zapora ceste čez Triban Foto: Marino Štok Foto: Marino Štok

Cestno podjetje Koper napise že hiti popraviti, v tem času kislih kumaric in čakanja na dež pa smo se napaki vsaj pošteno nasmejali. • nr