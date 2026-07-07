Numatronic: nastopajoči in obiskovalci navdušeni, organizatorje pa skrbi pomanjkanje prenočišč

KOPER > “Bil je poseben občutek, že zato ker sem se kar dolgo pripravljal. Mislil sem, da bom potreboval več časa za osvežit spomin, ampak mišični spomin očitno dela, stvar laufa,” je vtise strnil Uroš Umek, ki si je ekskluzivno za Numatronic dal izdelati nove plošče. Ob njemu je nastopil mlad nemški glasbenik in producent SHDW kot predstavnik nove generacije techno scene, s čimer sta se simbolično povezali dve generaciji in dve obdobji elektronske glasbe. Analogni zvok je občinstvu ponudil posebno izkušnjo in poklon koreninam techno kulture.

“Videti je, da si je res vzel čas za pripravo na nastop in se ga lotil zelo resno. Tokrat je uporabil tudi nekatere komade, ki jih nismo slišali že dolgo,” je povedal koprčan Rok Parovel, ki je bil letos prvič na Numatronicu. Obžaloval je, da je del njegovih znancev in prijateljev iz drugih slovenskih krajev zamudil Numatronic, ker si niso uspeli zagotoviti prenočišča v Kopru.

Od mladih talentov do svetovnih zvezd

Na enodnevnem festivalu nista nastopila samo Umek in SHDW, temveč je skrbno izbran nabor izvajalcev - od mladih domačih talentov do svetovno priznanih imen - poskrbel za glasbeno potovanje od hipnotičnega groova in sodobnega zvoka do bolj surovega, klasičnega techna. Za slednjega je poskrbel Marco Faraone, ki je pripravil brezkompromisen, pristen techno set, z njim pa odlično dopolnil zgodbo večera in navdušil ljubitelje bolj surovega techno zvoka.

Marco Faraone je pripravil brezkompromisen, pristen techno set, ki je odlično dopolnil zgodbo večera in navdušil ljubitelje bolj surovega techno zvoka. Foto: Rok Valenčič Foto: Rok Valenčič

A začnimo na začetku. Za ogrevanje občinstva je poskrbel šele 12-letni Dejvi DJ, ki je kot mladi talent občinstvo navdušil s svojo energijo. Sledila je Glia, ki je odlično odprla večerni program s svojimi hipnotičnimi ritmi in postopoma dvignila energijo prizorišča ter ga pripravila na nastop prej omenjenega Marca Faraoneja. Za sklepni del Numatronica je poskrbel SPACE 92. Ta je s svojo izjemno energijo ustvaril močno povezavo z občinstvom. Slednje ni bilo le opazovalec, temveč del skupne zgodbe. Nevidno vez med izvajalci in obiskovalci je bilo čutiti skozi celoten večer.

SPACE 92 je minuli vikend prvič nastopil v Sloveniji. Pojasnil je, da je dolgo čakal na ta trenutek. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

“Trenutek, ki smo ga doživeli skupaj, je bil tako lep. Usklajenost energije je bila resnično čudovita. Všeč mi je bilo. Občinstvo je bilo zelo energično in tudi to mi je zelo všeč. Bili so eno z menoj,” je po nastopu navdušeno razložil Space 92. Dodal je, da je to njegov prvi nastop v Sloveniji, na katerega je čakal dolgo. “Na ta trenutek sem čakal že leta, ker sem si pisal z oboževalci, ki so me spraševali, kdaj pridem v Slovenijo. Nocoj je končno napočil ta trenutek. Zelo sem vesel, da sem tukaj,” je sklenil.

Težava s pomanjkanjem prenočišč

Z drugo izvedbo festivala so bili poleg nastopajočih in občinstva zadovoljni tudi organizatorji. “Letos je bilo na plesišču čutiti izjemno energijo, ogromno plesa in močno povezanost med obiskovalci ter izvajalci, kar potrjuje, da skupaj ustvarjamo nekaj res posebnega,” nam je povedala Sanja Kabanica, ustanoviteljica Numa Events. Verjame, da ima Numatronic velik potencial za rast, hkrati pa se zaveda, da na razvoj festivala takšnega formata vpliva veliko dejavnikov, ki niso odvisni le od organizatorja. “Letos smo se ponovno srečali z velikim številom obiskovalcev, ki so nas kontaktirali zaradi prenočišč, kar je pokazalo, da smo prišli do točke, ko je nadaljnja rast dogodka tesno povezana tudi z nastanitvenimi zmogljivostmi destinacije,” je pojasnila.

Koper, predvsem v poletni sezoni, trenutno še ne razpolaga z zadostnimi kapacitetami za sprejem večjega števila obiskovalcev. Te dni namreč v mestu poteka tudi večdnevni športni festival, zavoljo tega pa ponudba hotelskih sob in apartmajev težko zadosti povpraševanju. “Zato smo letošnjo izvedbo prilagodili temu, kar destinacija trenutno lahko ponudi. Tudi v prihodnje bomo Numatronic razvijali odgovorno ter v skladu z dejanskimi zmožnostmi okolja,” je napovedala Kabanica in pojasnila, da bodo kot organizatorji naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo festival še naprej rasel. Toda njegova nadaljnja mednarodna rast je v veliki meri povezana tudi z razpoložljivostjo nastanitvenih zmogljivosti v destinaciji in njeni okolici, je še poudarila.

A kljub temu lahko sklenemo, da obiskovalci Numatronica niso bili priče le koncertu, temveč poklonu techno kulturi, njeni zgodovini in prihodnosti.