Obnovili sanitarije na piranski tržnici

Na Zelenjavnem trgu v Piranu so povsem prenovili sanitarije.

PIRAN • Sanitarije na Zelenjavnem trgu so zaradi obrabljene opreme, zastarelih napeljav in pogostih primerov vandalizma že dalj časa klicale po obnovi. Dotrajane prostore so zato v celoti prenovili in jih prilagodili sodobnim higienskim, varnostnim ter uporabniškim standardom.

Na Zelenjavnem trgu v Piranu so povsem prenovili sanitarije. Foto: Okolje Piran Foto: Okolje Piran

Odstranili so vse sanitarne elemente, stare elektro in strojne napeljave ter stenske in talne obloge. Prostori so dobili novo keramiko, sodobno sanitarno opremo in nove notranje instalacije. Zamenjali so vsa notranja vrata ter obnovili okenski okvir in okovje. Enojno steklo je nadomestilo varnejše dvoslojno kaljeno steklo.

Za boljšo kakovost zraka so poskrbeli s sodobnim prezračevalnim sistemom s HEPA-filtrom, večjo požarno varnost objekta pa zagotavljajo protipožarni paneli, nameščeni na stropu.

Vrednost gradbenih, obrtniških, strojnih in električnih del je znašala 77.695,64 evra brez DDV, projekt pa je v celoti financirala Občina Piran.

Posebno pozornost so namenili dostopnosti in varnosti oseb z gibalnimi oviranostmi. V njim namenjenem sanitarnem prostoru je nameščen alarm za klic v sili oziroma SOS-tipka, ki ob uporabi sproži zvočni in svetlobni signal ter poveže uporabnika s klicnim centrom.

Na Zelenjavnem trgu v Piranu so povsem prenovili sanitarije. Foto: Okolje Piran Foto: Okolje Piran

Za zaščito prenovljenih prostorov in preprečevanje vandalizma je pri vhodu nameščen tudi videonadzor. V prihodnje bo vstop urejen s plačilnim sistemom, do njegove vzpostavitve pa bo v času obratovanja prisoten vzdrževalec.

Sanitarije bodo poleti, od 1. junija do 30. septembra, odprte vsak dan med 8. in 20. uro. Od 1. oktobra do 31. maja bodo obratovale med 8. in 18. uro. Za uporabo bo treba odšteti en evro.