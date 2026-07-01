Odhaja že četrti predsednik uprave Intereurope v treh letih

Aleš Škraba je že četrti predsednik uprave Intereurope v dobrih treh letih, če štejemo še oba namestnika predsednika uprave, ki sta vodenje prevzela začasno, pa naštejemo šest menjav.

KOPER > Aleš Škraba je že četrti predsednik uprave Intereurope v dobrih treh letih, če štejemo še oba namestnika predsednika uprave, ki sta vodenje prevzela začasno, pa pridemo do šestih menjav. Pred Škrabo je Intereuropo vodil Borut Zorić, ki se je po enem letu poslovil. Pred njim je bil na čelu koprskega logista Borut Flander, ki je ta položaj zasedal le nekaj mesecev. Še pred njim je Intereuropo vodil Damijan Vajs, ki se je na položaju predsednika uprave zadržal leto in pol.