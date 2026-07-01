Odhaja že četrti predsednik uprave Intereurope v treh letih
Minilo ni niti eno leto, odkar je vodenje Intereurope prevzel Aleš Škraba, pa so nadzorniki že spet zavihali rokave in začeli iskati novega prvega moža koprskega logista. Škraba je namreč prejšnji teden nadzornikom poslal odstopno izjavo. V vmesnem času bo vodenje Intereurope prevzel namestnik predsednika uprave Peter Anžin.
KOPER > Aleš Škraba je že četrti predsednik uprave Intereurope v dobrih treh letih, če štejemo še oba namestnika predsednika uprave, ki sta vodenje prevzela začasno, pa pridemo do šestih menjav. Pred Škrabo je Intereuropo vodil Borut Zorić, ki se je po enem letu poslovil. Pred njim je bil na čelu koprskega logista Borut Flander, ki je ta položaj zasedal le nekaj mesecev. Še pred njim je Intereuropo vodil Damijan Vajs, ki se je na položaju predsednika uprave zadržal leto in pol.
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