Odličen uspeh maturantov Gimnazije Piran

Letošnja generacija zaključnih letnikov je štela 67 dijakinj in dijakov, spomladanski rok splošne mature pa je uspešno opravilo kar 66 kandidatov. Rezultati letošnje mature so vrhunski, saj so med maturanti kar štirje zlati maturanti, štirinajst odličnih, dvajset prav dobrih, dvanajst dobrih in štirje zadostni maturanti.

Letošnja generacija piranskih maturantov se je izkazala z odličnimi rezultati. Foto: Gimnazija Piran Foto: Gimnazija Piran

Maturantke in maturanti so z znanjem, vztrajnostjo in odgovornim delom dokazali, da se trud obrestuje. Ob pomembnem življenjskem mejniku so jim zaposleni Gimnazije Piran iskreno čestitali ter zaželeli veliko poguma, uspehov in zadovoljstva na nadaljnji študijski, poklicni in življenjski poti. •