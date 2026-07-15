Odličen uspeh maturantov Gimnazije Piran
Istra
15. 07. 2026, 18:18 , posodobljeno: 15. 07. 2026, 18:18
V čudovitem ambientu vrta Georgios v Piranu je v ponedeljek potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval Gimnazije Piran. V prazničnem in čustvenem vzdušju se je učiteljski zbor poslovil od izjemno uspešne generacije maturantk in maturantov.
Letošnja generacija zaključnih letnikov je štela 67 dijakinj in dijakov, spomladanski rok splošne mature pa je uspešno opravilo kar 66 kandidatov. Rezultati letošnje mature so vrhunski, saj so med maturanti kar štirje zlati maturanti, štirinajst odličnih, dvajset prav dobrih, dvanajst dobrih in štirje zadostni maturanti.
Maturantke in maturanti so z znanjem, vztrajnostjo in odgovornim delom dokazali, da se trud obrestuje. Ob pomembnem življenjskem mejniku so jim zaposleni Gimnazije Piran iskreno čestitali ter zaželeli veliko poguma, uspehov in zadovoljstva na nadaljnji študijski, poklicni in življenjski poti. •
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