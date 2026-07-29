Opažanja slovenskega morja in obale odslej na novi platformi

PIRAN > "Vsak dan, še posebej v toplem delu leta, je na obali slovenske Istre na tisoče ljudi. Če vsak izmed njih prispeva le eno opažanje na leto, lahko skupaj ustvarimo največjo zbirko podatkov o našem morju," je prepričana Fonda.

Javnost lahko raziskovalcem sporoči različne videne živali in rastline, kot so delfini, morske želve, raki, morske trave, ribe in ptice. Beležijo lahko tudi druga opažanja, kot so naplavljeni odpadki, nepravilno zasidrana plovila, razlitja olja in poginule morske živali. Vnosi so preko platforme neposredno na voljo znanstvenikom in drugim uporabnikom.

Naj zanimiva opažanja v obliki fotografij ali videoposnetkov ne ostanejo le na telefonih

Platforma omogoča, da pri opazovanju morja in beleženju podatkov sodeluje vsakdo. Konzorcij zato javnost poziva, naj zanimiva opažanja v obliki fotografij ali videoposnetkov ne ostanejo le na telefonih.

Pri vnosu uporabnik na platformi izbere lokacijo in čas opažanja, doda fotografijo ali kratek videoposnetek ter izpolni nekaj osnovnih podatkov.

Slovenska obala meri nekaj manj kot 47 kilometrov, a raziskovalci in naravovarstveniki ne morejo biti vsak dan prisotni na vsaki plaži, obali, pomolih in pod morsko gladino, so navedli. Fonda moč participativne znanosti vidi v združevanju stroke in javnosti v ekipo.

Partnerji konzorcija Povezani za morje so ob Zavodu YouSea tudi društvo Morigenos ter zavoda NOMED in IZRIIS. Poleg konzorcija delovanje platforme podpira nacionalni inštitut za biologijo, na strežnikih katerega platforma gostuje.

"Takšno povezovanje raziskovalnih in naravovarstvenih organizacij predstavlja pomemben temelj za dolgoročno spremljanje in varovanje slovenskega morja," so še prepričani pobudniki platforme.

Aktivnosti konzorcija Povezani za morje sofinancira ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij (NVO) in prostovoljstva 2024.