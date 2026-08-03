Parkiranje v garaži na Krožni cesti samo še na lastno odgovornost
Dolgo pričakovana obnova garažne hiše na Krožni cesti na Markovcu se vse bolj oddaljuje. Po novem voznike tam pričaka tabla z napisom, da je njena uporaba na lastno odgovornost. Ali se v prihodnje lahko celo zgodi najhujše in bodo morali garažo zaradi slabe statične ocene in nevarnosti dokončno zapreti?
MARKOVEC > V koprski občini so naročili neodvisen strokovni pregled stanja garaže. Na podlagi preiskav odvzetih vzorcev betona in armature so strokovnjaki ugotovili, da je globina karbonatizacije vgrajenega betona problematična (gre za proces, pri katerem ogljikov dioksid iz zraka prodira v materiale in reagira s kalcijevim hidroksidom, zaradi česar se izgubi zaščita armature), prav tako so ugotovili povečano korodiranost vgrajene armature.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.