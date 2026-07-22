Picmim v šestih mesecih “osvojil” več kot 300 podjetij
Koprsko start-up podjetje Picmim je še čisto sveže, a je več kot jasno, da so na pravi poti. Z digitalno platformo za preprostejše objavljanje na družbenih omrežjih, ki so jo razvili, so v manj kot pol leta od uradnega zagona “osvojili” več kot 250 poslovnih uporabnikov, danes jih imajo že več kot 300. Nedavno so prve kupce dobili tudi med podjetji v ZDA.
KOPER > Med letošnjimi prejemniki priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za najbolj inovativne projekte na Primorskem je tudi koprski start-up Picmim. Za njihovo inovacijo jim je GZS podelila bronasto priznanje.
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