Piransko sol zelo cenijo tudi Japonci

SEČOVLJE • Sprva so ocenjevali, da bodo prvo sol začeli pobirati v drugi polovici junija, a so jim nedavne nevihte malce prekrižale načrte in za nekaj dni oddaljile nastajanje prvih belih kupčkov soli. To bo epilog dolgih in temeljitih priprav na pridelavo soli. Te se začnejo že tisti dan, ko se zaključi sezona. “Vse od septembra lani do tako rekoč danes je naša ekipa sanirala kristalizacijske površine in površine za izparevanje. Že maja smo imeli vse pripravljeno, a je junij letos ponagajal z dežjem,” pravi Aleksander Valentin, direktor družbe Soline.

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