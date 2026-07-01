Plavski večer: “Smo kot mozaik - vsak prispeva svoj kosec”

Prireditev, ki je potekala prejšnjo sredo pod okriljem Kulturnega društva Istrski grmič Škofije, iz leta v leto privablja več obiskovalcev.

PLAVJE > Obiskovalcem so predstavili sedem fotografov, med njimi tudi ustvarjalni zapuščini pokojnih Irene Čok, priznane potapljačice in podvodne fotografinje, ter Mirana Hrovatina, zamejskega fotoreporterja in snemalca z družinskimi koreninami na Plavjah, pa tudi fotografska dela Martine Kofol, Alana Radina, Neve Samec ter mladih ustvarjalk Ema Zucca in Zarje Zrinski, nagrajenk natečaja Fotovizije za mlade fotografe.

Letošnji Plavski večer je bil posvečen fotografiji. Obiskovalcem so predstavili dela sedmih fotografov. Foto: Martina Kofol Foto: Martina Kofol

Letošnji Plavski večer je bil posvečen fotografiji. Foto: Martina Kofol Foto: Martina Kofol

Glasbeni program so soustvarili Dekleta s Škofij, Mešani pevski zbor Ulka Ankaran, pevka Ivica Vergan in mladi glasbeniki, kot so Andrej Šavron, Patrik Medved, Korina Segulin, Tadeja Tavčar, Bogdan Bukovac. Vrhunec večera je bila projekcija podvodnih fotografij Irene Čok, ki je dogodek sklenila v posebnem vzdušju. Organizirali so predstavo za otroke tudi na temo fotografije Plavski maček Pepi in njegov fotoaparat. Za otroški program in animacijo sta skrbeli Sara Rizzi in Sonja Marčetič.

Tradicija raste iz leta v leto

Prireditev, ki je potekala prejšnjo sredo pod okriljem Kulturnega društva Istrski grmič Škofije, iz leta v leto privablja več obiskovalcev. Organizatorji ocenjujejo, da se je letošnjega plavskega večera udeležilo nekaj sto ljudi. Pomemben del dogodka je tudi druženje ob domači hrani, ki jo vsako leto pripravijo krajani. Obiskovalci so lahko brezplačno poskusili čevapčiče, miške, ocvrte bučke, domače sladice, gospodinje pa so prispevale pecivo, medtem ko so rezali tudi pršut.

Stroške organizacije so pokrili s sredstvi, zbranimi na plavski pustni povorki, uspeh prireditve pa je predvsem rezultat prostovoljnega dela domačinov. “Smo kot mozaik - vsak prispeva svoj kosec. Ogromno domačinov dela zato, da ta večer uspe tako, kot mora uspeti,” pravi soorganizatorica dogodka Elen Zrinski poudarjajo organizatorji, ki tudi v prihodnje želijo ohranjati tradicijo plavskih večerov in z njimi predstavljati bogato ustvarjalnost domačega okolja.