Po šestih letih premora se vrača Piranski kino pod zvezdami

PIRAN > Devet brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah, od 1. julija do 26. avgusta. Piransko poletje pod zvezdami bo odprla predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje (2025) režiserja Mihe Hočevarja, pred projekcijo bo tudi pogovor z ustvarjalci.

Devet brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah, od 1. julija do 26. avgusta.

Pred približno 15 leti je Piranski kino pod zvezdami organiziral piranski župnik Zorko Bajc v navezi z Avditorijem in kasneje z Društvom meščanov Piran, a sčasoma vsega ni več zmogel sam in po mnogih letih je dogodek zamrl. Po šestih letih premora pa se poletni kino na prostem vrača. Z minimalnimi sredstvi in z veliko prostovoljskega dela projekcije organizirajo Kulturno-umetniško društvo Škver, Župnija Piran in zagnani piranski ljubitelji filma s podporo Občine Piran, Turističnega združenja Portorož ter donatorjev iz lokalne skupnosti.

“Mnogim je bilo žal, da je kino na prostem zamrl, več jih je navijalo, da bi ga spet obudili. Do nas je lani prišel piranski župnik Zorko Bajc, velik ljubitelj filma, in nam predlagal, da bi prevzeli nadaljevanje tega dogajanja. Maksim Sinkovič Korošec in jaz sva od vedno sodelovala v filmskih krožkih, obožujeva filme in sva takoj bila za to,” razlaga Megan Jazić iz društva Škver. Tudi drugi v društvu so bili navdušeni. Doslej so organizirali dogodke s področja slikarstva, glasbe in z drugih področij, do filma pa še niso prišli. “Tudi za nas je to nekaj novega in tako smo se lotili tega. Pravzaprav ni bilo težko, saj so nam pomagali ljudje, ki so pri tem sodelovali že prej,” dodaja Megan.

Vrt centra Georgios bo spet prizorišče Piranskega kina pod zvezdami. Foto: Zorko Bajc Foto: Zorko Bajc

Namesto glasbe - filmi

Tudi Maksim Sinkovič Korošec pravi, da je marsikdo omenil, kako lepo je bilo v kinu na prostem in da bi bilo dobro, če bi se to dogajanje vrnilo. “In tako smo odločili, da se ne bomo samo pogovarjali o tem, ampak da bomo tudi kaj naredili, da bi Piran spet dobil kino pod zvezdami. In smo. V društvu Škver, ki deluje od leta 2024, pripravljamo različne dogodke. Namesto glasbenega festivala Škverljada, ki smo ga organizirali zadnja tri poletja, smo sklenili, da letos pripravimo Piranski kino pod zvezdami.”

Župnik Bajc se veseli preporoda kina na prostem: “Mladi bodo prinesli svež veter. Izredno sem zadovoljen, da so mladi iz društva Škver resno poprijeli za delo in obudili ta dogodek, saj so ga mnogi pogrešali. Za kino na prostem smo dali na voljo prostor, vrt centra Georgios. Projektor in ostalo tehniko smo imeli že od prej, imamo pa novo ozvočenje. In če bo kdaj slabo vreme, bodo projekcije lahko v dvorani, ki je po novem klimatizirana.”

Projekt obudili s skupnimi močmi

Pri obujanju kina na prostem so jim tako ali drugače pomagali tudi piranski ljubitelji filma in drugi. “Veliko nam je s priporočili glede izbora filmov pomagal tudi režiser Damjan Kozole,” pravi Maksim. Gledalcem so želeli ponuditi čim bolj zanimiv izbor filmov. “Na ogled bodo filmi iz različnih držav, tako da bi nekatere projekcije lahko pritegnile tudi tujce, ki so na počitnicah v Piranu. Prvič letos bosta dva slovenska filma. Začnemo in končamo s slovenskim filmom, pred projekcijo obeh bo pogovor z ustvarjalci,” še dodaja Megan. Za obuditev kina na prostem sta se najbolj angažirala prav Megan in Maksim, veliko pa pomagata tudi Matteo Kersikla in Ana Bitič, prav tako iz društva Škver. Četverica je steber društva, delo vsakega od njih je ključno za to, da izpeljejo načrtovano, za vsak dogodek pa se jim pridružijo še drugi prostovoljci. Pri turnirjih lahko računajo na pomoč nogometnih navdušencev, pri ustvarjalnih delavnicah pomagajo umetniki, pri kinu pa ljubitelji filma ... Člane društva povezuje ljubezen do ohranjanja kulture in umetnosti, stavijo na brezplačne dogodke za domačine piranske občine. “Za vse. Zato poskušamo ustvarjati dogodke in organizirati aktivnosti z različnih področij, za različne skupine, za ljudi vseh generacij. Društvo Škver deluje od leta 2024, že kmalu pa smo spoznali, da je interes za to, kar delamo, v vseh starostnih skupinah in temu sledimo pri naših aktivnostih,” še dodaja Megan. •