Po zavrnjenem odloku še naprej razburja nova prometna signalizacija

V začetku julija so v Livadah postavili novo prometno signalizacijo, ki parkiranje dovoljuje le osebnim vozilom.

IZOLA • Livade so eno od redkih blokovskih naselij v slovenski Istri, kjer je prostora za parkiranje za stanovalce trenutno še dovolj. A po tem, ko so na livadskih parkiriščih zaradi sprememb prometnega režima v starem mestnem jedru pogosteje začeli parkirati turisti in drugi obiskovalci, se je svet krajevne skupnosti odločil pripraviti svoj predlog odloka.

"Mi smo pripravili odlok in pravilnik, da bi se pri nas uvedle dovolilnice. Te so brezplačne, zanje se plača samo upravna taksa. Želeli smo, da bi lahko domačini še naprej parkirali tam, kjer so vedno parkirali," pojasnjuje predsednica KS Livade Romina Kralj. Dodaja, da so predlagali največ štiri dovolilnice na stanovanjsko enoto, vezane na stalno ali začasno prebivališče. "Če ima družina dva polnoletna otroka, se lahko zgodi, da ima štiri avtomobile. To je lahko prehodno obdobje, dovolilnice pa se vsako leto obnavljajo."