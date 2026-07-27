Po zavrnjenem odloku še naprej razburja nova prometna signalizacija
Predlog spremembe odloka, s katerim je Občina Izola želela urediti parkiranje v Livadah z uvedbo letnih abonmajev za stanovalce, julija ni dobil podpore občinskega sveta. Medtem ko občina napoveduje nadaljnje iskanje rešitev, so tik pred sejo že postavili novo prometno signalizacijo, ki parkiranje omejuje na osebna vozila. Zaradi tega se nekateri krajani bojijo glob, krajevna skupnost pa opozarja na pomanjkanje sodelovanja pri pripravi rešitev.
IZOLA • Livade so eno od redkih blokovskih naselij v slovenski Istri, kjer je prostora za parkiranje za stanovalce trenutno še dovolj. A po tem, ko so na livadskih parkiriščih zaradi sprememb prometnega režima v starem mestnem jedru pogosteje začeli parkirati turisti in drugi obiskovalci, se je svet krajevne skupnosti odločil pripraviti svoj predlog odloka.
"Mi smo pripravili odlok in pravilnik, da bi se pri nas uvedle dovolilnice. Te so brezplačne, zanje se plača samo upravna taksa. Želeli smo, da bi lahko domačini še naprej parkirali tam, kjer so vedno parkirali," pojasnjuje predsednica KS Livade Romina Kralj. Dodaja, da so predlagali največ štiri dovolilnice na stanovanjsko enoto, vezane na stalno ali začasno prebivališče. "Če ima družina dva polnoletna otroka, se lahko zgodi, da ima štiri avtomobile. To je lahko prehodno obdobje, dovolilnice pa se vsako leto obnavljajo."
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