Predlaganih sprememb prometnega režima v Semedeli za zdaj ne bo
Mestna občina Koper je po nasprotovanju večine sodelujočih krajanov in sklepu sveta Krajevne skupnosti Semedela opustila predlog spremembe prometnega režima na Kovačičevi in Bidovčevi ulici. Kljub temu pa težave zaradi pomanjkanja parkirnih mest na tem območju ostajajo pereče.
Parkiranje na ozkih ulicah v Semedeli že dalj časa povzroča težave tako prebivalcem kot voznikom. Med najbolj obremenjenimi so Kovačičeva, Bidovčeva, Vegova, Stjenkova in Gradnikova ulica, kjer parkirana vozila pogosto onemogočajo srečevanje avtomobilov in povzročajo nevarne vzvratne vožnje. Zaradi vse večjih težav je Mestna občina Koper na pobudo Krajevne skupnosti Semedela pripravila predlog uvedbe enosmernega prometa na Kovačičevi in Bidovčevi ulici ter z njim povezanih sprememb prometnih tokov tudi na okoliških ulicah. Občina pojasnjuje, da je pobuda “izhajala iz opozoril krajanov glede težav zaradi velikega števila parkiranih vozil in oteženega srečevanja vozil v dvosmernem prometu”.
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