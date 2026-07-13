Predlaganih sprememb prometnega režima v Semedeli za zdaj ne bo

Med najbolj obremenjenimi ulicami je tudi Bidovčeva, kjer parkirana vozila pogosto onemogočajo srečevanje avtomobilov in povzročajo nevarne vzvratne vožnje.

Parkiranje na ozkih ulicah v Semedeli že dalj časa povzroča težave tako prebivalcem kot voznikom. Med najbolj obremenjenimi so Kovačičeva, Bidovčeva, Vegova, Stjenkova in Gradnikova ulica, kjer parkirana vozila pogosto onemogočajo srečevanje avtomobilov in povzročajo nevarne vzvratne vožnje. Zaradi vse večjih težav je Mestna občina Koper na pobudo Krajevne skupnosti Semedela pripravila predlog uvedbe enosmernega prometa na Kovačičevi in Bidovčevi ulici ter z njim povezanih sprememb prometnih tokov tudi na okoliških ulicah. Občina pojasnjuje, da je pobuda “izhajala iz opozoril krajanov glede težav zaradi velikega števila parkiranih vozil in oteženega srečevanja vozil v dvosmernem prometu”.