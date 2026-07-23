Primož Krečič, ki je v mestu pustil močan odtis, se je poslovil od Kopra
Istra
23. 07. 2026, 20:28 , posodobljeno: 23. 07. 2026, 20:28
Koprski župan Aleš Bržan je sprejel koprskega stolnega župnika dr. Primoža Krečiča, ki zapušča mesto.
KOPER • Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je v torek v prostorih občinske uprave z ožjim krogom sodelavcev (od leve podžupan Janez Starman in vodja oddelka za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec) sprejel dolgoletnega koprskega stolnega župnika dr. Primoža Krečiča (drugi z desne), ki bo z avgustom svojo poklicno pot nadaljeval v Sežani.
Krečič v lokalni skupnosti ni bil le duhovnik za zidovi cerkve, ampak človek mesta, saj je sodeloval in organiziral nešteto prireditev in projektov z različnimi institucijami in organizacijami. Ob tej priložnosti mu je župan v imenu Mestne občine Koper za odlično sodelovanje izročil medeninast kipec v obliki koze, ki simbolizira Koper in ponazarja delavnost, vztrajnost in skromnost. •
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