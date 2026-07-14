Primož Krečič odhaja v Sežano, Peter Žakelj ni več eksorcist

Letos so premestitve duhovnikov v koprski Škofiji vzbudile veliko zanimanja še pred uradnim sporočilom Škofije Koper. Škof Peter Štumpf, ki je lani nasledil škofa Jurija Bizjaka, ocenjuje, da je takšno zanimanje med verniki in širšo javnostjo razumljivo. "Vsaka namestitev prinaša spremembo - za duhovnika, za župnijo in za krajevno Cerkev. Ko duhovnik odhaja na novo župnijo, ne prenaša le svoje prtljage. S seboj prinaša svojo osebnost, življenjske izkušnje, način dela, sposobnosti in omejitve. Za seboj pa pušča občestvo, v katerem je molil, obhajal evharistijo, delil zakramente, oznanjal Božjo besedo, spremljal ljudi v njihovih radostih in preizkušnjah ter z njimi gradil Cerkev. Zato namestitev nikoli ni zgolj administrativni ukrep. Je duhovni dogodek, ki zahteva razločevanje, odgovornost in pogum," je škof pospremil seznam letošnjih premestitev (oziroma namestitev).

Primož Krečič tako zapušča službo duhovnika Župnije Koper stolnica, dekana Dekanije Koper in penitenciarija stolne cerkve. Imenovan je za župnika sežanske župnije in župnijskega upravitelja Župnije Senožeče. Božo Rustja, urednik revije Ognjišče in duhovni pomočnik v Župniji Koper stolnica, pa je imenovan tudi za duhovnega pomočnika v Župniji Senožeče. Luka Tul, vodja koprskega škofijskega arhiva Koper, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v izolski župniji, poslej bo župnik Župnije Koper stolnica.

Sandi Skapin iz Sežane in Senožeč bo po novem župnik v Tolminu in Volčah. Damijan Bajec pa iz Tolmina in Volč odhaja za župnika v Šturje. Od tamkajšnjih vernikov se je poslovil Zoran Zornik, ki odhaja v Bertoke in Sveti Anton (imenovan je bil tudi za pomočnika škofijskega ekonoma). Marjan Jakopič od tam odhaja za župnijskega vikarja v Župniji Koper stolnica in za penitenciarija stolne cerkve. V Tolmin in Volče prihaja Sandi Skapin.

Ajdovski župnik Franc Likar je bil imenovan tudi za župnika v Lokavcu. Jože Pegan je bil namreč razrešen službe župnika lokavške župnije in imenovan za duhovnega pomočnika v tej in ajdovski župniji. Borisu Milavcu, ki je bil župnik v Drežnici in duhovni pomočnik v Kobaridu, je bilo dodeljeno sobotno leto. Škof je Janeza Jurija Arneža razrešil službe škofijskega kanclerja in župnijskega vikarja Župnije Koper stolnica ter ga imenoval za župnika v Drežnici in duhovnega pomočnika v kobariški župniji.

Od vernikov v Šmarjah in Dekanih se poslavlja Janez Kavčič, ki je bil doslej tudi predsednik Istrske območne Karitas, imenovan je bil za župnika kanalske župnije. Aleš Rupnik iz kanalske župnije odhaja za duhovnega pomočnika v bovško župnijo.

Blaž Lapanja je bil razrešen službe škofijskega tajnika ter imenovan za župnika župnij Košana, Pivka, Šmihel,Trnje in Zagorje in za predsednika Pivške območne Karitas. Iz teh župnij odhaja Marjan Škvarč, imenovan je bil za župnika v Šmarjah.

Pater Ciril A. Božič je bil premeščen v Frančiškanski samostan v Kostanjevici v Novi Gorici in imenovan za spovednika v cerkvi Gospodovega oznanjenja v Župniji Nova Gorica (kapela in v baziliki na Sveti gori). Pater Benedikt Dejan Emberšič oddhaja iz frančiškanskega samostana na Sveti gori, vstopil bo v Škofijo Murska sobota. Spovednik v baziliki na Sveti gori bo pater Milan Kadunc. Štefan Kožuh je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Vipavski križ.

Sestra Božena Kutner je bila za eno leto imenovana za kanclerko koprske škofije in škofovo tajnico.

Pater Vito Muhič iz piranskega minoritskega samostana odhaja v mariborsko škofijo. Za gvardijana minoristskega samostana je bil imenovan pater Slavko Stermšek.

Idrijski vikar Alan Tedeško je bil z odlokom ljubljanskega nadškofa in velikega kanclerja Teološke fakultete v Ljubljani imenovan za docenta za področje Biblični študij in judovstvo. Župnijski vikar v Ilirski Bistrici Tilen Kocjančič je bil imenovan za predstavnika koprske škofije v organizacijskem odboru slovensko-hrvaškega srečanja v letu 2027. Peter Žakelj pa je bil razrešen službe eksorcista za osebe, ki jih osebno spremlja.

V javnosti je, kot omenjeno, precej pozornosti sprožila premestitev koprskega župnika Primoža Krečiča. "Pogosto slišim, da je bistvo teh odločitev pokorščina škofu. Sam na to gledam drugače. Pokorščina ni slepo izvrševanje dekreta. Je skupno razločevanje, kje bo posamezni duhovnik s svojimi darovi lahko najbolje služil Božjemu ljudstvu. Zato pred vsako odločitvijo stojijo molitev, pogovori, tehten premislek in iskreno iskanje dobrega za duhovnika, župnijo in vso krajevno Cerkev," se je odzval škof Štrumpf in nadaljeval: "Takšen proces zahteva tudi zaupnost. Govorice, ugibanja in hitre razlage ustvarjajo vtis, da gre za zmagovalce in poražence, za žrtve in krivce. Resničnost je skoraj vedno drugačna. Zato je toliko pomembneje varovati dobro ime in dostojanstvo vseh, ki jih te odločitve zadevajo. Nikoli si nisem želel, da bi bila škofija prostor govoric, interesov ali spletk. Želim si, da bi bila dom zaupanja, spoštovanja in dobronamernosti. Vsak izmed nas lahko prispeva k odgovorni besedi in spoštljivemu ravnanju." • nr