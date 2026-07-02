Rastejo prvi kupčki piranske soli

SEČOVLJE > Najprej so se veselili pridelka solnega cveta, od ponedeljka pa je na vrsti sol. “Vse, kar je bilo potrebno, smo pripravili, prišel je čas za pobiranje, ni kaj čakati.

Sečoveljske soline včeraj Foto: Zdravko Primožič/fpa Foto: Zdravko Primožič/fpa

Seveda pa smo odvisni od vremena,” pravi Matjaž Lužnik, vodja pridelave soli v družbi Soline. Prvi dan so sol pobirali na petih poljih, sčasoma jih bo več. Sol bodo letos želi na vseh 26 aktivnih poljih. Če jim bo vreme naklonjeno, bi lahko pobrali približno 1300 ton soli. Lani, ko jim je nagajalo vreme, so jo pridelali le 800 ton. V vsakem primeru si prizadevajo pridelati čim več soli, saj povpraševanje na trgu obstaja, piranska sol in solni cvet sta vedno bolj cenjena. Približno 80 odstotkov soli prodajo doma, petino pa jo izvažajo.