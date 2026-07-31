Referenduma o Fiesi ne bo, župan pa predlaga umik prodaje zemljišč

Župan referenduma ne more razpisati, ker Zakon o lokalni samoupravi občankam in občanom omogoča odločanje na naknadnem referendumu le o splošnih aktih občine oziroma njihovih posameznih določbah. Sklep, na katerega se nanaša pobuda, pa ureja konkreten pravni posel glede natančno določenih nepremičnin. Gre torej za posamični akt, ki ne more biti predmet naknadnega referenduma," so sporočili iz piranske občine.

Takšno pravno stališče je po navedbah občine potrdilo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Pobudnik lahko odločitev župana v osmih dneh izpodbija na upravnem sodišču.

Čeprav referenduma ne bo, prodaje zemljišč po zagotovilih občine prav tako ne bo. Korenika bo občinskemu svetu predlagal razveljavitev julijskega sklepa, s katerim so svetniki potrdili osnutek pravnega posla za prodajo sedmih zemljišč nad Fieso. Dopisno sejo, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu, namerava sklicati predvidoma prihodnji teden.

"Referenduma, ki ga zakon ne dopušča, ne morem razpisati. Toda pri tako pomembnem vprašanju ne sme ostati nobenega dvoma o ljudski volji. Ne glede na to, da so občanke in občani o statusu sedmih zemljišč nad Fieso enkrat že odločali na referendumu in takrat zavrnili načrt občine, da jih opredeli kot zelene površine, na katerih stanovanjska gradnja ne bi bila dovoljena. Zato bom občinskemu svetu predlagal, naj sklep, ki omogoča prodajo zemljišč v Fiesi razveljavi," je svojo odločitev utemeljil župan Andrej Korenika.