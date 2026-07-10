(REPORTAŽA) 32. Eurofest dokazal, da je Istra eno največjih središč mladinskega rokometa

Več kot 3500 prijavljenih udeležencev se je šest dni zabavalo in družilo v Istri.

KOPER • Več kot 3.500 prijavljenih udeležencev se je šest dni zabavalo in družilo v Istri. Mladi športniki niso zahtevni; nastanjeni so v hostlih, apartmajih, predvsem pa v učilnicah, telovadnicah in številnih drugih podobnih objektih.

Prehrana je bila zanje pripravljena večinoma po šolah. Vsi, ki te možnosti niso imeli, pa so jedli v šotoru za Bonifiko, kjer so si lahko postregli topel obrok. Tu je bilo vsak dan razdeljenih več kot 1.200 kosil.