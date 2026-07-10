(REPORTAŽA) 32. Eurofest dokazal, da je Istra eno največjih središč mladinskega rokometa
Zaključen je 32. Evropski rokometni festival. V sredo se je s podelitvijo priznanj, medalj in pokalov najuspešnejšim ekipam ter posameznikom končal letošnji rekordni Eurofest.
KOPER • Več kot 3.500 prijavljenih udeležencev se je šest dni zabavalo in družilo v Istri. Mladi športniki niso zahtevni; nastanjeni so v hostlih, apartmajih, predvsem pa v učilnicah, telovadnicah in številnih drugih podobnih objektih.
Prehrana je bila zanje pripravljena večinoma po šolah. Vsi, ki te možnosti niso imeli, pa so jedli v šotoru za Bonifiko, kjer so si lahko postregli topel obrok. Tu je bilo vsak dan razdeljenih več kot 1.200 kosil.
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