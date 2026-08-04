(REPORTAŽA) S pogostimi vročinskimi valovi se bo očitno treba sprijazniti
Na Markovcu je v nedeljo opoldne vročina presegla vse dosedanje meritve. Med 12. in 13. uro se je temperatura po podatkih Arsa povzpela na kar 40,1 stopinje Celzija, kar je za 1,3 stopinje več od prejšnjega rekorda, izmerjenega 5. avgusta 2017. Kako se tamkajšnji prebivalci spopadajo s tretjim letošnjim vročinskim valom, smo preverili dan po rekordni nedelji.
KOPER > Medtem ko bližina morja in zračni tokovi v središču Kopra nekoliko ublažijo vročino, so bivalne razmere bistveno težje v gosteje poseljenih višjeležečih naseljih, kakršno je tudi Markovec. Tam se prebivalci dnevno soočajo s pregrevanjem betonskih površin, pomanjkanjem sence in visokimi nočnimi temperaturami. Asfaltne in betonske površine čez dan intenzivno akumulirajo toploto, ki jo nato ponoči oddajajo nazaj v ozračje. Eno največjih koprskih stanovanjskih naselij je zaradi svoje specifične urbanistične zasnove poleti izpostavljeno prekomernemu segrevanju. Domačini opozarjajo, da so temperature v naselju pogosto opazno višje kot ob obalnem pasu.
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