(REPORTAŽA) S pogostimi vročinskimi valovi se bo očitno treba sprijazniti

Domačini opozarjajo, da so temperature na Markovcu pogosto opazno višje kot ob morju.

KOPER > Medtem ko bližina morja in zračni tokovi v središču Kopra nekoliko ublažijo vročino, so bivalne razmere bistveno težje v gosteje poseljenih višjeležečih naseljih, kakršno je tudi Markovec. Tam se prebivalci dnevno soočajo s pregrevanjem betonskih površin, pomanjkanjem sence in visokimi nočnimi temperaturami. Asfaltne in betonske površine čez dan intenzivno akumulirajo toploto, ki jo nato ponoči oddajajo nazaj v ozračje. Eno največjih koprskih stanovanjskih naselij je zaradi svoje specifične urbanistične zasnove poleti izpostavljeno prekomernemu segrevanju. Domačini opozarjajo, da so temperature v naselju pogosto opazno višje kot ob obalnem pasu.