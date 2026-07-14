Rimski mozaik iz Simonovega zaliva odslej na poštni znamki

V Izoli so predstavili novo priložnostno poštno znamko, ki na svojevrsten način predstavlja del slovenske kulturne dediščine. Na njej je upodobljen detajl rimskega mozaika iz Arheološkega parka Simonov zaliv, kjer so ostanki ene najpomembnejših rimskih obmorskih vil severnega Jadrana. Znamko je Pošta Slovenije izdala v okviru mednarodne pobude Euromed Postal, ki letos povezuje sredozemske države s skupno temo tradicionalnih mozaikov.

Znamke ohranjajo

sled časa

Pošta Slovenije vsako leto izda med 30 in 35 novih poštnih znamk, ki predstavljajo različne motive - od naravne in kulturne dediščine do pomembnih osebnosti in zgodovinskih dogodkov. “Znamka ostane in je nekaj, kar lahko vsi filatelisti vključijo v svoje zbirke kot pričevanje o določenem času ali kraju. Zbirke so lahko tematske in lahko odražajo tudi posamezne kraje, na primer Primorsko,” je ob ponedeljkovi predstavitvi pojasnil dr. Peter Suhadolc, predstavnik Filatelistične zveze Slovenije in Pošte Slovenije.

Tokratna znamka je nastala v okviru organizacije Euromed Postal, ki združuje 22 poštnih uprav sredozemskih držav. Slovenija se je pobudi pridružila leta 2014. “Vsako leto izberejo novo temo, letošnja so mozaiki,” je še povedal Suhadolc.

Ostanki razkošja ob severnem Jadranu

Motiv znamke prihaja iz Simonovega zaliva, kjer so ostanki rimske vile, zgrajene v 1. stoletju pred našim štetjem. Vila je bila v uporabi približno dve stoletji in je sodila med pomembnejše v severnem Jadranu. Imela je pristanišče, gospodarski del in razkošen rezidenčni kompleks. Nekateri prostori so bili okrašeni z imenitnimi mozaiki iz belih in črnih kamnitih kock. “Mozaiki so značilna rimska umetnostna obrtna zvrst. Nekaj kar je hkrati zelo praktično, ker so trpežni, hkrati pa zelo lepi. Rimljani so mozaike kot talno oblogo dajali v prostore, ki so bili prestižni - bodisi zasebne stanovanjske prostore, bodisi v javne stavbe,” je pojasnil arheolog Andrej Preložnik.

Arheološke raziskave Simonovega zaliva potekajo že približno stoletje. Danes je približno 20 odstotkov nekdanje vile zaščitenih kot kulturni spomenik, najdišče pa ni ogroženo. Ostanki vile so vključeni v Arheološki park Simonov zaliv, ki deluje v okviru Centra znanosti Univerze na Primorskem.

Del velikega mozaika

na majhni znamki

Na novi znamki je upodobljen del mozaičnega vzorca v obliki pletenice. Oblikovalka Urša Jurečič je fotografijo detajla izbrala zaradi njegove geometrijske zasnove in simetričnosti. “Na natečaju so bile priložene fotografije in ta me je najbolj pritegnila zaradi posebnega vzorca in simetričnosti dela mozaika. Želela sem ujeti njegove barve in dodati nekaj topline,” je dejala oblikovalka. Zanjo je to prva poštna znamka, ki jo je ustvarila in ki je bila tudi izdana.

Izvirni mozaik ostaja na ogled obiskovalcem Arheološkega parka Simonov zaliv, kjer si je mogoče ogledati ostanke rimske vile. Park je odprt vsako sredo in soboto. Ob tem bo do konca avgusta v Mestni knjižnici Izola na ogled tudi razstava vseh znamk Euromed Postal, izdanih v zadnjih 13 letih, ki predstavljajo različne podobe sredozemske dediščine skozi filatelijo. •