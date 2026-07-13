Romina Kralj odstopila z mesta občinske svetnice Občine Izola

IZOLA • Kot enega ključnih razlogov za odstop je Kralj navedla urejanje parkiranja na območju Livad, med Kajuhovo, Prešernovo in Južno cesto ter Cesto A. Svet Krajevne skupnosti Livade je že spomladi opozoril na posledice novega parkirnega režima v starem mestnem jedru in občino pozval, naj pripravi spremembe odloka in pravilnika, ki bi omogočile drugačno ureditev parkiranja za območje Livad. Občinske strokovne službe naj bi odgovorile, da takšna rešitev ni mogoča, kot edino možnost pa predlagale plačljive abonmaje, čemur je krajevna skupnost nasprotovala.

Ker se s takšnim stališčem ni strinjala, je Kralj pripravila predlog sprememb odloka in pravilnika, ki ga je Svet Krajevne skupnosti Livade podprl in vložil kot svojega. Predlog je med drugim predvideval brezplačne parkirne dovolilnice za stanovalce, pri katerih bi bilo treba poravnati le stroške izdaje, največ štiri dovolilnice na stanovanjsko enoto ter omejitve parkiranja za avtodome, tovorna vozila in večje kombije.

Očita pomanjkanje dialoga

Po navedbah stranke predlog na seji občinskega sveta 9. julija ni bil vsebinsko obravnavan. Namesto tega naj bi župan predstavil drugačno rešitev, ki predvideva največ dva plačljiva abonmaja na stanovanjsko enoto. Ob tem opozarjajo tudi, da so bile na območju Livad že postavljene prometne table z novim režimom parkiranja, ne da bi bila Krajevna skupnost Livade o tem predhodno obveščena ali vključena v razpravo.

Kritična do dela občinskega vodstva

Romina Kralj v izjavi poudarja, da njen odstop ni povezan zgolj z vprašanjem parkiranja na Livadah. Kritična je tudi do dela občinskega vodstva v celotnem mandatu, saj meni, da je bilo na področju večjih razvojnih projektov in reševanja vsakodnevnih težav občanov storjenega premalo.

Po njenih navedbah številni predlogi niso bili upoštevani, nekatere odločitve pa so bile po njenem mnenju sprejete brez zadostnega vključevanja prebivalcev. Ocenjuje, da mandat ni bil dovolj izkoriščen za razvoj občine in izboljšanje kakovosti življenja v občini.

Ob tem poudarja, da z odstopom ne zapušča javnega delovanja. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je za ta korak odločila zaradi nestrinjanja s trenutnim načinom vodenja občine, sama pa se zavzema za vključujoč pristop, sodelovanje s prebivalci in iskanje konkretnih rešitev za lokalne izzive.