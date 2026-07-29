Skupina Intesa Sanpaolo v polletju z rekordnimi rezultati, slovenska banka s padcem dobička

TORINO, LJUBLJANA > Bančna skupina Intesa Sanpaolo je ob tem dvignila napoved poslovanja za celotno leto, v katerem naj bi čisti dobiček dosegel več kot 10 milijard evrov, so danes sporočili iz Intese.

"Skupina je v prvih šestih mesecih dosegla pomembno rast dobička na delnico, dividende na delnico in knjigovodske vrednosti na delnico. Novembra bo delničarjem izplačala 3,8 milijarde evrov vmesne dividende," so dodali.

V prvem polletju je skupina dosegla rekordne prihodke, operativni rezultat in bruto dohodek. Prihodki so rasli v vseh poslovnih segmentih, kar po njihovem potrjuje prednosti dobro razpršenega poslovnega modela.

Čisti obrestni prihodki so se kljub nižjim obrestnim meram povečali v primerjavi z lanskim letom ter se v drugem četrtletju dodatno pospešili. Posojila strankam so se povečala peto zaporedno četrtletje in medletno zrasla za pet odstotkov, depoziti pa za sedem odstotkov. Dobre poslovne rezultate je nadalje dosegalo tudi področje upravljanja premoženja in zavarovanj.

Kot so navedli v bančni skupini, ponudba za prevzem banke Monte dei Paschi di Siena poteka skladno z načrti. Transakcija predstavlja pomemben pospeševalnik izvajanja poslovnega načrta in bo skupini prinesla dodatnih šest milijonov strank, hkrati pa okrepila njene položaje na področju potrošniškega financiranja ter korporativnega in investicijskega bančništva.

"Naš cilj je ustvariti še močnejšo in bolj dobičkonosno skupino, ki bo igrala vodilno vlogo v vse bolj kompleksnem globalnem okolju," je dejal izvršni direktor skupine Intesa Sanpaolo Carlo Messina.

Pričakujejo, da bodo leta 2029 ustvarili več kot 16 milijard evrov čistega dobička

Intesa Sanpaolo pričakuje 2,9 milijarde evrov sinergij, pri čemer bo izkoristila svoje preverjene izvedbene sposobnosti in tehnološko platformo. Skupina pričakuje, da bo leta 2029 ustvarila več kot 16 milijard evrov čistega dobička, ob občutnem povečanju dobička na delnico, dividend na delnico in kapitalskih donosov za delničarje, brez integracijskih tveganj.

V Sloveniji je polletni čisti dobiček banke znašal 25 milijonov evrov, poslovni prihodki pa so dosegli 75,6 milijona evrov. V enakem lanskem obdobju je banka po takratnih navedbah pridelala 77 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja in 30 milijonov evrov čistega dobička.

Čisti obrestni prihodki so v letošnjem prvem polletju dosegli 56,6 milijona evrov, k čemur sta pomembno prispevali nadaljnja rast kreditiranja strank ter uspešno upravljanje naložbenega portfelja. Čisti prihodki iz naslova opravnin in provizij so znašali 18,1 milijona evrov, kar predstavlja 4,7-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Poslovna aktivnost je v prvih šestih mesecih leta ostala močna. Kreditna aktivnost je ostala močna, obseg kreditiranja strank pa se je še naprej povečeval. Skupno število strank je naraslo na skoraj 179.500, kar predstavlja 2,5-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani in dodatno krepi položaj banke na slovenskem trgu, so navedli v Intesi.