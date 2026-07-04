Sledi ključna faza prenove koprskega atletskega stadiona

KOPER > Mestna občina Koper je v prvi fazi sanacije že izvedla predobtežilni nasip, ki je pospešil proces konsolidacije tal. Dela zdaj vstopajo v sklepno fazo. Izvajalec bo v naslednjih mesecih uredil novo atletsko stezo in novo naravno travno površino ter novo vgradno opremo za atletiko. Pogodbena vrednost del znaša 1.742.551,52 evra z vključenim davkom. Občina je za projekt pridobila 500.000 evrov nepovratnih sredstev iz javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V času del bo atletski stadion v celoti zaprt, kljub temu pa bo septembra svetovni pokal v športnem plezanju potekal nemoteno. Po končani naložbi bo atletski stadion nudil bistveno boljše pogoje za treninge in izvedbo športnih tekmovanj, so sporočili s koprske občine.