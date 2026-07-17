Slovenska karitas ukrajinskim otrokom znova omogočila letovanje v Strunjanu

STRUNJAN • "V teh vojnih časih smo lahko otrokom pričarali vsaj nekaj dni miru, saj vemo, da vojna krade otroštvo in da je mnogim na žalost vzela tudi starše," je ob pogledu na otroke dejal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič. Organizacija je doslej zbrala in posredovala pomoč v vrednosti 6,7 milijona evrov. Letos Slovenska karitas nadaljuje pomoč v višini 777.000 evrov, pri čemer 750.000 evrov prispeva slovensko zunanje ministrstvo, ostanek pa organizacija krije iz lastnih sredstev.

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Generalni direktor direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na zunanjem ministrstvu Edvin Skrt je izpostavil neprecenljivo vrednost takšnih humanitarnih programov. Prihod otrok v Slovenijo po njegovih besedah namreč presega zgolj običajno letovanje. "Vaš prihod pomeni izraz solidarnosti in naše odgovornosti do vas, ki že štiri leta živite v vojni, polni zračnih alarmov in občutkov izgube varnosti," je otroke nagovoril Skrt. Slovenija bo v letošnjem letu za pomoč Ukrajini v proračunu namenila okoli osem milijonov evrov, približno deset odstotkov tega denarja pa ministrstvo usmerja preko humanitarnih organizacij prav za rehabilitacijo in letovanja.

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Zgodbe o odraščanju v vojni močno presegajo golo statistiko in pričajo o neverjetno hitrem ter bolečem odraščanju. Svojo stisko sta s prisotnimi delili ukrajinski dekleti. Sedemnajstletna Oleksandra iz regije Lugansk in mlada Sofiia sta pred zbranimi opisali težko življenje in vsakodnevno nevarnost, pred katero ukrajinski otroci nimajo zanesljivega zavetja.

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Oleksandra je z materjo večkrat bežala pred vojno in nekaj časa preživela celo na Poljskem. Kljub vrnitvi v domovino družina ne najde miru. "Oče je umrl leta 2022 pri zgolj 36 letih, zato zdaj same spimo na hodnikih in poslušamo rakete, ki včasih padajo le 300 metrov od našega doma," je svojo stisko opisala ukrajinska dijakinja. Letovanje ji pomeni izjemno veliko, saj morja zaradi vojne ni videla že več kot pet let.

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Tragične usode mladine vsakodnevno spremlja tudi ravnateljica šole iz regije Lugansk Olena Dufnik. Ravnateljica je poudarila izjemno moč in vzdržljivost otrok kljub nenehnim grožnjam. "Osem otrok iz Luganska je v tej vojni izgubilo tisto najdražje, izgubilo je starše," je ob izpovedih opozorila ravnateljica. Mnogi otroci zaradi nenehnih alarmov šolo obiskujejo izključno prek spleta. Takšno učenje po njenih besedah pogosto poteka izključno iz zaklonišč, ki ne ustrezajo nobenim pravim standardom.

Foto: Tomaž Primožič/fpa

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta se je ob tragičnih zgodbah rojakov iskreno zahvalil slovenski vladi in vsem humanitarnim delavcem za neprekinjeno pomoč. "Ukrajinski otroci že več kot štiri leta živijo zelo težko življenje, zbujajo se ob zračnih alarmih in preživljajo dneve v zakloniščih," je opozoril ukrajinski veleposlanik. Izpostavil je neprecenljiv pomen tovrstne podpore za prestrašeno ukrajinsko mladino.