Slovensko morje bo hvaležno za dodatne oči

Kdove kolikokrat ste med sprehodom ob morju opazili meduzo ali v daljavi ugledali ciplje, ki skačejo iz morja? Bržkone ste prizor fotografirali, posnetek morda objavili na družbenih omrežjih, nato pa se je zgodba končala. Pa vendar lahko tako opažanje dobi tudi drugačno veljavo. Z novo spletno platformo zamorje.si lahko to postane dragocen podatek, ki raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Konzorcij Povezani za morje - sestavljajo ga društvo Morigenos, Zavod YouSea, Zavod NOMED in Zavod IZRIIS - je vzpostavil digitalno platformo zamorje.si, na kateri lahko pri opazovanju morja in beleženju pomembnih podatkov sodeluje prav vsakdo.

Skupaj za boljše poznavanje in varovanje morja Platforma zamorje.si je nastala v sodelovanju več partnerjev. Njeno delovanje poleg partnerjev konzorcija Povezani za morje podpira tudi Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, na strežnikih katere platforma gostuje. Takšno povezovanje raziskovalnih in naravovarstvenih organizacij predstavlja pomemben temelj za dolgoročno spremljanje in varovanje slovenskega morja. Ključni del te zgodbe pa predstavljajo tudi lokalni prebivalci in obiskovalci, ki s svojimi opažanji soustvarjajo zbirko podatkov o slovenskem morju.

Morja ne spremljajo le raziskovalci

Slovenska obala meri le 46,6 kilometra, vendar raziskovalci in naravovarstveniki ne morejo opaziti vsega. "Ne moremo biti vsak dan na vsaki plaži, na vsakem delu obale, na vsakem pomolu in pod morsko gladino, ne uspemo slediti vsemu. Ljudje pa vidijo zelo veliko. In skupaj lahko opazimo skoraj vse. Namesto da ljudem, ki opazijo nekaj zanimivega, potem ostane le fotografija v telefonu, lahko svoja opažanja delijo z raziskovalci in drugimi opazovalci ter tako prispevajo k boljšemu razumevanju našega morja. Njihova pomoč je dragocena. Ribe plamenke doslej pri nas še nismo opazili, a je to najbrž samo vprašanje časa. Zelo verjetno jo bo prvi opazi kdo drug, ribič ali potapljač, ne pa mi, raziskovalci ... " domneva Irena Fonda, direktorica Zavoda YouSea. Gre za tako imenovano participativno ali občansko znanost, pristop, pri katerem lahko vsak posameznik s svojimi opažanji prispeva k raziskovanju in varovanju našega morja.

Irena Fonda Foto: Sonja Ribolica Foto: Sonja Ribolica

Plaforma je namenjena vsem: prebivalcem in obiskovalcem slovenske obale, lastnikom plovil, jadralcem, suparjem, veslačem, potapljačem, raziskovalcem, ribičem, ribogojcem, školjkarjem, plavalcem in drugim ljubiteljem morja. Vsakdo lahko odda opažanje; na platformi izbere lokacijo in čas opažanja, doda fotografijo ali kratek videoposnetek ter izpolni nekaj osnovnih podatkov. Za sodelovanje ni treba biti morski biolog. Če ne veste, katero vrsto ste opazili, bodo vašo fotografijo pregledali strokovnjaki, določili vrsto in vam sporočili, kaj ste pravzaprav našli. Hkrati se opažanje vključi v zbirko podatkov, ki pomaga spremljati stanje slovenskega morja. Na platformi lahko uporabniki poleg morskih rastlin in živali objavilo tudi naplavljene odpadke, nepravilno sidranje, razlitja olja ..... "Podatki denimo o nepravilnem sidranju na občutljivih območjih bodo pomagali pri oceni, koliko je dejansko razširjena ta škodljiva praksa, in pri iskanju drugih rešitev, recimo priveznih plovk," pojasnjuje Irena Fonda.

Z več sodelovanja do boljših odločitev

Pobudniki paltforme so prepričani, da takšno povezovanje stroke in javnosti predstavlja pomemben temelj za dolgoročno spremljanje in varovanje slovenskega morja. Več ljudi, kot bo sodelovalo, več kot bo zbranih kakovostnih podatkov, bolje bo mogoče spremljati spremembe v morskem okolju ter izvajati kakovostnejše raziskave in učinkovitejše ukrepe.

Platforma omogoča, da pri opazovanju morja in beleženju podatkov sodeluje vsakdo, saj je vnos opažanja enostaven. Foto: Danej Benulič Foto: Danej Benulič

Tudi na videz nepomembno opažanje je lahko tisto, ki raziskovalcem pomaga povezati širšo zgodbo. Posamezna fotografija sama po sebi morda ne pove veliko, skupaj z več sto ali tisoč opažanji pa lahko razkrije spremembe v razširjenosti vrst, pojav novih organizmov, poškodovane živali, ki potrebujejo pomoč, ali predele, kjer narava potrebuje več pozornosti. •