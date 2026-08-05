Slovensko morje letos “pridelalo” veliko morske cvetače
V slovenskem morju te dni plavajo morske cvetače, ki so letos posebej številčne. Čeprav niso nevarne, strokovnjaki opozarjajo, naj jih kopalci občudujejo le od daleč. Visoke temperature morja medtem povzročajo tudi pogin klapavic na slovenskih gojiščih.
ISTRA > Visoke temperature morja in dobra vidljivost privabljajo tako plavalce kot tudi tiste nekoliko bolj radovedne, ki si želijo podvodni svet ogledati s potapljaško masko. Ob tem si morajo morje deliti tudi z organizmi, ki so v avgustu pogosti, med njimi z morskimi cvetačami (Cotylorhiza tuberculata). Da jih je letos v slovenskem morju veliko, potrjujejo tudi piranski potapljači.
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