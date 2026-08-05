Slovensko morje letos “pridelalo” veliko morske cvetače

Potapljači pravijo, da je klobučnjakov vrste morska cvetača letos v morju veliko.

ISTRA > Visoke temperature morja in dobra vidljivost privabljajo tako plavalce kot tudi tiste nekoliko bolj radovedne, ki si želijo podvodni svet ogledati s potapljaško masko. Ob tem si morajo morje deliti tudi z organizmi, ki so v avgustu pogosti, med njimi z morskimi cvetačami (Cotylorhiza tuberculata). Da jih je letos v slovenskem morju veliko, potrjujejo tudi piranski potapljači.