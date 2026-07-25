Sobodajalci v slovenski Istri pred absurdno dilemo: kršiti gostinski zakon ali določila o dvojezičnosti in predpise o varstvu kulturne dediščine?
Sobodajalci v slovenski Istri so v novi zagati. Gospodarsko ministrstvo je, tedaj še pod taktirko ministra Matjaža Hana, predpisalo, da morajo sobodajalci, ki oddajajo sobe ali stanovanja v večstanovanjskih stavbah, na te namestiti posebne zelene nalepke. A se je izkazalo, da so nalepke, ki jih je naročilo ministrstvo, skregane z določili o dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju v štirih istrskih občinah, povrhu vsega pa tudi z zakonodajo o varstvu kulturne dediščine. Če sobodajalci nalepk ne namestijo, tvegajo visoke kazni.
ISTRA > Ponudniki zasebnih nastanitev, povezani v Regionalni odbor za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije, opozarjajo na absurd vsiljene izbire, ki jim jo je konec aprila, tik pred slovesom, predpisala odhajajoča garnitura gospodarskega ministrstva. Menijo, da jih država postavlja v položaj, ko morajo izbirati med spoštovanjem gostinskega zakona in domnevnim kršenjem drugih veljavnih predpisov. “Znašli so se med kladivom in nakovalom, kakor koli ravnajo, je narobe, “ pravi predsednica Združenja sobodajalcev Katja Rezman.
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