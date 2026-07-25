Sobodajalci v slovenski Istri pred absurdno dilemo: kršiti gostinski zakon ali določila o dvojezičnosti in predpise o varstvu kulturne dediščine?

Mesta v Istri so polna turistov, v Združenju sobodajalcev Slovenije pa opozarjajo na težave z novo obveznostjo označevanja nastanitvenih obratov z zelenimi nalepkami.

ISTRA > Ponudniki zasebnih nastanitev, povezani v Regionalni odbor za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije, opozarjajo na absurd vsiljene izbire, ki jim jo je konec aprila, tik pred slovesom, predpisala odhajajoča garnitura gospodarskega ministrstva. Menijo, da jih država postavlja v položaj, ko morajo izbirati med spoštovanjem gostinskega zakona in domnevnim kršenjem drugih veljavnih predpisov. “Znašli so se med kladivom in nakovalom, kakor koli ravnajo, je narobe, “ pravi predsednica Združenja sobodajalcev Katja Rezman.