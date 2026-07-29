Spet ljudsko slavje pod Tartinijevim spomenikom

﻿120. obletnico odkritja Tartinijevega spomenika so v Piranu obeležili z razstavo in koncertom, letos, ob 130. obletnici, se spet obeta poseben večer.

PIRAN > Ob 130. obletnici postavitve spomenika bo Tartinijev trg v nedeljo znova prizorišče velikega praznovanja z vrhuncem celoletnega projekta Tartini130. Večer bo obudil spomin na zgodovinski dogodek iz leta 1896, ko so na slovesnosti odkrili bronasti kip beneškega kiparja Antonia dal Zotta.

To je bilo pravo ljudsko slavje, ki je trajalo ves dan in se je zvečer zaključilo z ognjemetom. Nastopili so združeni mestni orkestri, maestru pa se je poklonilo skoraj 5000 ljudi iz Istre, Italije in Dalmacije. Sto trideset let pozneje se ta zgodba nadaljuje. Na podlagi seznama, ki ga hrani Arhiv Piran, je piranski župan ponovno povabil vseh 35 občin, ki so se takrat udeležile slovesnosti, tako da se bodo iste skupnosti znova srečale na istem trgu.

Tartini, a tudi Raiven in Masayah

Večer bo pod pokroviteljstvom Občine Trst odprl slavnostni koncert Orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester bo vodila mlada slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, letošnja zmagovalka na uglednem pariškem tekmovanju La Maestra. Kot solist bo nastopil italijanski violinist Massimo Quarta. Kasneje bo Tartinijev trg zaživel v multimedijskem spektaklu s svetlobnimi projekcijami in vizualnimi učinki, na odru pa se bodo zvrstili Elektro Big Band, skladatelj in trobentač Izidor Leitinger, pevka Raiven ter raperka Masayah. Večer bo tako Tartinijevo izročilo prepletel s sodobno glasbeno ustvarjalnostjo.

“Pred 130 leti je Piran z odkritjem Tartinijevega spomenika svetu sporočil, da zna ceniti znanje, umetnost in ljudi, ki s svojim delom presegajo čas in meje. Danes to sporočilo ponovno potrjujemo. Tartini ni le Pirančan, ampak evropska kulturna osebnost, ki nas uči, da glasba nima meja. Zato želimo, da ta jubilej postane praznik povezovanja, ponosa in skupne prihodnosti,” pravi piranski župan Andrej Korenika.

Tako so 2. avgusta leta 1896 odkrili Tartinijev spomenik.

Kip sprva nameravali postaviti pred mestno hišo

Do odločitve o zasutju mandrača so Tartinijev spomenik nameravali postaviti pred mestno hišo. “Po zasutju je kipar dal Zotto ponovno obiskal v Piran in določil zares odlično premišljeno lokacijo. Kip ni na sredini trga, ampak v sečišču pravokotnice mestne hiše in osi z zvonikom cerkve sv. Jurija. Odkritje spomenika so zamaknili za štiri leta zaradi zasutja mandrača in smrti kiparjeve žene Ide Lessiach. Živela je v Benetkah, a je bila slovenskega rodu, po poreklu verjetno Kraševka,” pravi Duška Žitko, muzejska svetnica Pomorskega muzeja Piran, ki je avtorica več publikacij in razstav o Tartiniju.

Slavnostni večer je vrhunec projekta Tartini130, s katerim Občina Piran s partnerji skozi vse leto ohranja in promovira Tartinijevo dediščino, podpira mlade glasbene talente ter razvija kulturni turizem in čezmejno sodelovanje.