Turistični ponudniki letos opažajo predvsem rezervacije v zadnjem hipu

KOPER, ANKARAN • Lastnica koprskega hostla Doris Božič zaznava sprotno polnjenje turističnih sob. "Letošnja sezona je v našem hostlu identična kot vse druge sezone," je pojasnila za STA. Gostje po njenih besedah večinoma iščejo ugodne cene, zato v hostlu letos ohranjajo lanske cenike. "Gostje v Kopru res močno gledajo na cene, zato cenejše nastanitve zasedejo prej," je še poudarila.

Obisk v Kopru sicer močno krojijo različni lokalni dogodki in festivali. "Ljudje gledajo, kakšni dogodki so v Kopru, in ob teh priložnostih rezervirajo sobe precej prej," je dogajanje opisala Božič. Obiskovalci daljše dopuste od štiri do sedem dni načrtujejo in rezervirajo vnaprej. Za enodnevne ali dvodnevne obiske pa turisti sobe rezervirajo tik pred zdajci in izključno prek spletnih platform. V hostlu trenutno gostijo predvsem Italijane, Francoze, Špance in Madžare. Ponudniki kljub nedavnim zakonodajnim spremembam glede kratkoročnega oddajanja nepremičnin trenutno delajo po starih navodilih Ajpesa, je Božič še dodala za STA.

V turističnem podjetju Adria Ankaran letošnjo sezono ocenjujejo kot stabilno in primerljivo z lansko. Foto: Tomaћ Primožič/fpa Foto: Tomaћ Primožič/fpa

V Ankaranu zadovoljni s potekom turistične sezone

V turističnem podjetju Adria Ankaran letošnjo sezono ocenjujejo kot stabilno in primerljivo z lansko. Zaposleni v tamkajšnjem kampu so beležili nekaj manj obiska v juniju, medtem ko sta april in maj presegla pričakovanja. Delavci so od aprila do danes našteli okoli 14.500 rednih nočitev in 10.500 nočitev pavšalistov, je za STA pojasnil pomočnik direktorja Saša Marin.

Obiskovalci iz tujine prihajajo predvsem iz Nemčije in Nizozemske, domači gostje pa predstavljajo večino med pavšalisti. Vodstvo kampa je cene kampiranja letos prilagodilo minimalno. Občutnejše podražitve beležijo le pri najemu novih mobilnih hišic, saj gostje vse bolj povprašujejo po višji kakovosti bivanja, je dodal Marin.

Prevladuje trend rezervacij v zadnjem hipu

Obalne občine sicer razpolagajo z različnimi nastanitvenimi zmogljivostmi. Ponudniki v koprski in izolski občini gostom ponujajo po okoli 5800 ležišč v vsaki. V piranski občini se med poletjem število zaradi velikega povpraševanja dvigne tudi nad 16.000 ležišč. Turistična združenja na Obali že dlje časa opažajo splošen trend dopustov v zadnjem trenutku, saj turisti pogosto izbirajo destinacije bližje domu in potujejo z avtomobilom, so za STA še poudarili lokalni turistični delavci.