Urbani vrtovi: Poleg svežih cuket še druženje ob gredicah (FOTOGALERIJA)

In da to še kako drži, potrjujeta Tanja Kastelic in Milan Obreht, najemnika enega od 49 urbanih vrtov, ki jih je koprska občina uredila v dolini Olma, nedaleč od stanovanjske soseske Altana. “Ko sva bila na dopustu, nama je vrtičkarska soseda zalivala pridelek in zelo smo ji hvaležni. Sodelovanje je zaživelo, ne pričakujemo veliko pridelka, ampak predvsem kakovostno druženje enako mislečih ljudi,” pravi Obreht.

Župan napoveduje nove lokacije vrtov

Pogled na številne že obdelane vrtičke, na katerih raste sezonske zelenjava, od cuket do paradižnikov, kumaric in drugih pridelkov, je s svojim glasbenim nastopom dopolnil kantavtor Mitja Kodarin z istrskimi glasbenimi vložki, kar je prijetno popestrilo uradno otvoritev urbanih vrtov.

Tanja Kastelic in Milan Obreht, najemnika urbanega vrtička, pravita, da je poleg pridelka pomembno tudi druženje ob gredicah. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Vrtički so veliki od 25 do 35 kvadratnih metrov, osem je visokih gred. Ker je bilo zanimanja za najem urbanih vrtov veliko, so opravili žreb med 52 prijavljenimi, ki so izpolnjevali pogoje. Vseh prijav je bilo več kot 300. Dodatne točke so dobili upokojenci in mlade družine. “Veseli me, da je bilo zanimanje tako veliko, vem pa tudi, da smo razočarali veliko ljudi, ki svojega vrtička tokrat niso dobili. Njihovega glasu ne bomo preslišali. Veliko zanimanje je za nas jasen znak, da Koper potrebuje še več takšnih prostorov, zato se bomo potrudili, da jih najdemo,” napoveduje koprski župan Aleš Bržan.

Večnamenska klop, kompostnik in voda

Da gre za izjemno pozitiven projekt, meni tudi predsednik krajevne skupnosti Olmo - Prisoje Angel Šav. “Veliko prebivalcev, ki živi v stolpičih, je izrazilo interes za obdelavo svojega koščka zemlje, zato smo res veseli, da je občina uspela najti primerno lokacijo zanje. Nadejamo se, da bodo s projektom nadaljevali in si želimo, da bodo najemniki dobro vzdrževali in skrbeli za prostor, ki so ga dobili v uporabo,” pravi Šav.

Domačini so vrtove dobili v najem za tri leta, na njih pa je dovoljena pridelava enoletnih kultur in zelišč. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Vrtne parcele so neograjene, med seboj so ločene z ozkimi pasovi kamnitih plošč peščenjaka, ki služijo tudi kot dostopna pot do posameznega vrta. Vrtnih lop ni, ima pa vsak vrtičkar večnamensko klop, ki je obenem zaboj za shranjevanje in manjši kompostnik. Na lokaciji so trije vodovodni priključki za zalivanje.

Štirje vrtički z gredami v brezplačno uporabo

Domačini so vrtove dobili v najem za tri leta. Najemnik mora za vrtiček velikosti od 25 do vključno 30 kvadratnih metrov letno odšteti 20 evrov, za vrtiček velikosti od 30 do 35 kvadratnih metrov in za vrtiček z visoko gredo pa 30 evrov. Poleg letne najemnine je uporabnik dolžan plačevati še obratovalne stroške. Na urbanih vrtovih je dovoljena pridelava enoletnih kultur in zelišč.

Koprska občina je v dolini Olma uredila 49 vrtičkov, velikih od 25 do 35 kvadratnih metrov, in osem visokih gred. Foto: Tomaž Primožič/fpa Foto: Tomaž Primožič/fpa

Štiri vrtičke z visokimi gredami so v brezplačno uporabo predali Ljudski univerzi Koper, Zvezi društev upokojencev Mestne občine Koper, Varstveno delovnemu centru Koper in Centru za socialno delo Južna Primorska - Delovnemu terapevtskemu centru Barčica.

Emina Trstenjak iz Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, ki deluje pod okriljem Zveze društev upokojencev MO Koper, pravi, da je projekt čudovita nadgradnja, da bodo lahko njihovi člani znanja, ki jih pridobivajo na področju vzgoje rastlin, uporabili tudi v praksi pri skrbi za vrtiček. “Res se veselimo te priložnosti, saj je zelo pomembno tudi medsebojno druženje, pridobivanje novih znanj in izmenjava izkušenj,” meni Trstenjak. •