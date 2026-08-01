V eni uri na supu iz morja pobral vrečo plastike
Med veslanjem s supom od Valdoltre do zaliva sv. Jerneja je Bojan Korenini v približno eni uri iz morja pobral večjo količino plastičnih odpadkov. S svojim dejanjem je želel opozoriti, da lahko k čistejšemu morju prispeva prav vsak, če pobere odpadke, ki mu pridejo na pot, in jih odloži v namenske zabojnike.
ISTRA • Ko se večina ljudi na morju prepušča poletnim užitkom, je naš bralec Bojan Korenini med veslanjem s supom naredil še nekaj koristnega za okolje. Na uredništvo nam je poslal fotografiji svojega “ulova”, na katerih so plastenke, plastične vrečke, folije, deli embalaže, vrvice, številni manjši kosi plastike in celo plastični zabojnik. “Ne želim iskati krivcev ali ugibati, od kod prihaja posamezen kos plastike. Rad bi predvsem opozoril na preprosto dejstvo: koliko plastičnih odpadkov je mogoče pobrati iz morja že v eni sami uri,” je ob fotografijah zapisal Korenini.
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