V Istri rekordna poraba vode, a oskrba zaenkrat stabilna

ISTRA > Dnevna poraba vode se v teh dneh giblje med 36.000 in 37.000 kubičnimi metri, občasno pa preseže 450 litrov na sekundo. Rekordne temperature tako spremlja tudi rekordna poraba, medtem ko so lastni vodni viri močno omejeni.

Iz podtalnice reke Rižane trenutno zagotavljajo približno 45 odstotkov vse potrebne vode. Izvir Rižane je usahnil, pretok v strugi pa znaša 130 litrov na sekundo in zadošča za zagotavljanje biološkega minimuma.

Preostalih 55 odstotkov potreb pokrivajo z nakupi vode iz treh sosednjih vodovodnih sistemov. Največ je dobijo iz Istrskega vodovoda Buzet, sledi Kraški vodovod Sežana, približno deset litrov na sekundo pa priteče tudi po v zadnjih letih vzpostavljeni povezavi s tržaškim vodovodom. Gre za količino, primerljivo s tisto, ki so jo leta 2022 v slovensko Istro dovažali z avtocisternami.

Od takrat so po navedbah Rižanskega vodovoda naredili več korakov za zanesljivejšo oskrbo: povečali so količine iz sosednjih sistemov, poglobili sodelovanje z istrskim in kraškim vodovodom ter vzpostavili dobavo iz Trsta. Zato je položaj letos kljub primerljivim ali celo zahtevnejšim okoliščinam kot pred štirimi leti bolj obvladljiv.

Kljub temu opozarjajo, da je stanje nepredvidljivo in se lahko hitro spremeni. "Uporabnike pozivamo, naj ravnajo preudarno, skrbno in varčno," poudarjajo. Vode naj zato ne uporabljajo za nenujna opravila, kot so pranje avtomobilov, plovil in dvorišč, zalivanje zelenic ter tuširanje na plaži po vsakem izhodu iz morja.

"Voda je življenjsko pomembna, omejena dobrina," še opozarjajo in dodajajo, da je treba z njo varčno in skrbno ravnati vse leto, ne le v sušnih obdobjih.