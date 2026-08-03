Cirkuška arena se vrača v Koper, a brez živali

KOPER > Prizorišče bo zaživelo med 4. in 27. septembrom, ob tem pa na občini pojasnjujejo, da razpis ni del širše strategije oživljanja območja, temveč zgolj odziv na pobude komercialnih ponudnikov.

Občina bo zagotovila izključno travnik, medtem ko mora izbrani ponudnik na lastne stroške urediti vso potrebno infrastrukturo, vključno s priključki za vodo in elektriko, odvozom odpadkov ter pridobitvijo potrebnih dovoljenj.

Dodatna prodajna mesta in kioski na lokaciji niso dovoljeni. Uporaba lokacije ob Piranski cesti, tik ob rolkarsekm in kolesarskem poligonu, bo cirkusu namenjena zgolj začasno.

Na občini potrjujejo, da izbira parcele ne pomeni rednega umeščanja tovrstnih vsebin na tem območju. Najemnik bo moral najkasneje v desetih dneh po izteku pogodbe vso opremo odstraniti in površino vrniti upravljavcu v prvotnem stanju, celotno breme stroškov delovanja pa bo nosil sam. Razpis jasno določa vsebino programa, ki ga cirkus lahko izvaja. Organizator bo moral na območju zabaviščne arene obvezno zagotoviti nastope klovnov, žonglerjev in akrobatov. Razpisna dokumentacija eksplicitno prepoveduje prisotnost živali. Na MOK pojasnjujejo, da v Kopru cirkusov z živalmi ne gostijo že dve desetletji, saj je zadnji takšen gostoval leta 2006.