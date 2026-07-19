V Kopru prvič nastopil Jakov Jozinović (FOTOGALERIJA)
Istra
19. 07. 2026, 8:48 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 10:14
Spletni fenomen in glasbenik Jakov Jozinović je konec tedna navdušil občinstvo na koprskem Ukmarjevem trgu. Zaradi velikega zanimanja je bil sobotni koncert razprodan že pred dogodkom, organizatorji pa so zato pripravili še dodaten nastop v nedeljo. Mladi hrvaški ustvarjalec, ki je priljubljenost zgradil na družbenih omrežjih z duhovitimi glasbenimi videi, je tudi v Koper zvabil številne oboževalke. V fotogaleriji si oglejte utrinke s sobotnega koncerta.
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