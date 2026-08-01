V Kopru vrednost ozona presegla opozorilno vrednost

KOPER > Opozorilna vrednost ozona znaša 180 mikrogramov na kubični meter. V Kopru je bila danes ob 13. uri pri 185 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa pri 110 mikrogramov na kubični meter, so navedli na Arsu.

"Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico," so pojasnili. Glede na vremensko napoved je po njihovih besedah preseženo opozorilno vrednost pričakovati še celo popoldne. Zvečer se bodo ravni znižale, v nedeljo pa ne pričakujejo tako visokih koncentracij.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, so zapisali v nadaljevanju. "Priporočamo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona," so sklenili.