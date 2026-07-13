V Kopru začenjajo poletno šolo slovenščine

Organizatorji bodo poletno šolo slavnostno odprli drevi ob 19. uri v Pretorski palači v Kopru.

Udeleženci iz različnih koncev sveta prihajajo v Koper zaradi želje po učenju slovenskega jezika in spoznavanju lokalne kulture. Organizatorji bodo letos gostili udeležence iz Italije, Avstrije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Češke, Nemčije, Romunije, Severne Makedonije, Belorusije, Rusije, Združenih držav Amerike, Brazilije, Argentine in Avstralije.

Program poletne šole vsebuje dopoldanske lektorate slovenskega jezika na različnih stopnjah znanja. Udeleženci bodo popoldne in zvečer obiskovali delavnice in se udeležili ekskurzije. Organizatorji bodo z različnimi dejavnostmi udeležencem približali slovenski jezik, kulturo in vsakdanje življenje v državi.

Organizatorji bodo poletno šolo slavnostno odprli drevi ob 19. uri v Pretorski palači v Kopru. Goste bodo ob tej priložnosti nagovorili predstavniki fakultete in drugih organizatorjev ter državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Fakulteta pri izvedbi dogodka sodeluje z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper. Projekt s finančno pomočjo podpirata tudi pristojni urad vlade in mestna občina Koper, so še pojasnili na fakulteti.