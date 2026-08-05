V Kopru želijo z razpisom zagotoviti večjo dostopnost javnega prevoza
Mestna občina Koper je objavila javni razpis za izbiro koncesionarja, ki bo skrbel za mestni linijski avtobusni prevoz. Razpis sledi obdobju, ko je trenutni koncesionar, podjetje Arriva, opravil delno posodobitev voznega parka, a se hkrati soočal tudi s pritožbami potnikov nad stanjem avtobusov.
KOPER > “Pri izboru izvajalca Mestna občina Koper ne bo upoštevala le ceno izvajanja celotnega programa koncesionirane dejavnosti, temveč tudi standard ponujenih storitev. Novi razpis za novo nabavljena vozila zahteva višje standarde dostopnosti, med drugim opremljenost z rampami za gibalno ovirane osebe in otroške vozičke,” so pojasnili na Mestni občini Koper in dodali, da objavljeni razpis predvideva hitrejše nadomeščanje starejših vozil. “S tem želimo potnikom zagotoviti sodobnejši, udobnejši in zanesljivejši javni prevoz,” so zagotovili.
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