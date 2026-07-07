V Piranu mednarodna poletna šola o odnosu med človekom in morjem

Izkustveno izobraževanje študentov umetnosti, humanistike in znanosti temelji na praktičnem povezovanju in učenju med vrstniki.

PIRAN • Univerza v Ljubljani, Univerza v Splitu, avstrijska visoka šola FH Joanneum in društvo PiNA letos organizirajo poletno šolo pod naslovom Mokre sanje (Wet Dreams). Program izziva zmotno prepričanje o ločenosti človeka od oceana in morje obravnava kot velik samoregulacijski sistem. Organizatorji so v Portorož uspešno pripeljali 21 udeležencev iz vsega sveta.

Soustanovitelj šole Boštjan Botas Kenda opozarja na človeško neznanje in malomarnost v odnosu do narave. "Če ne drugje, prav v morju predstavljamo popolne tujke. Letošnja izdaja želi razkriti neznano in neodvisno stvarnost o slani vodni masi, ki pokriva tri četrtine našega planeta," poudarja Botas Kenda.

Predsednik društva PiNA Borut Jerman dodaja, da ljudje z morjem delimo DNK in hkrati trpimo posledice brezglavega ravnanja. "Ravno ob in v morju mi to jasno vidimo in slišimo, ravno z morjem pa lahko premislimo o novih in drugačnih prihodnostih," ugotavlja Jerman.

Organizatorji v prihodnjih dneh na predavanjih in delavnicah gostijo številne strokovnjake, med njimi klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj. Foto: Tine Lisjak Foto: Tine Lisjak

Izkustveno izobraževanje študentov umetnosti, humanistike in znanosti temelji na praktičnem povezovanju in učenju med vrstniki. Udeleženci preživijo čas na ekskurzijah in delavnicah ter se posvetujejo z mentorji. Organizatorji v prihodnjih dneh na predavanjih in delavnicah gostijo številne strokovnjake, med njimi klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj, morsko mikroekologinjo Tinkaro Tinta, evolucijsko biologinjo Mihaelo Pavličev in raziskovalko Robertino Šebjanič. "Človeštvo mora ocean dojemati kot živi subjekt z lastnimi pravicami, ki nujno potrebuje odgovorno moralno skrbništvo," je v uvodnem predavanju povedala Kajfež Bogataj.

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani te dni gosti osrednje prizorišče dogajanja. Šola se bo sklenila 10. julija, ko bodo študenti strokovni javnosti in mentorjem predstavili nastale elaborate, še sporočajo prireditelji.