V Piranu praznujejo Dan delfinov in 25-letnico društva Morigenos

Gostje bodo lahko brezplačno obiskali center o delfinih, kjer bodo spoznali delo raziskovalcev in izvedeli več o delfinih v slovenskem morju. Na fotografiji Tilen Genov, predsednik društva Morigenos.

PIRAN > Društvo Morigenos namreč letos praznuje četrt stoletja raziskav, izobraževanja in varstva morskega okolja. Ob jubileju želijo raziskovalci pomen svojega dela poljudno in na dostopen način približati širši javnosti. Dogajanje na Tartinijevem trgu bodo prireditelji začeli ob 14. uri z morsko-raziskovalnim kotičkom.

Obiskovalci bodo na trgu sodelovali v lovu na zaklad oziroma detektivski dogodivščini Delfinov pobeg. Najmlajši bodo zbirali žige v Delfinovem potnem listu, s katerimi se bodo uvrstili v nagradni žreb. Ustvarjalci bodo obiskovalcem prikazali iskanje in opazovanje delfinov s kopnega. V morsko-raziskovalnem kotičku se bodo otroci skozi senzorično dotikalnico še tesneje spoznali z morskim svetom.

Gostje bodo lahko brezplačno obiskali center o delfinih, kjer bodo spoznali delo raziskovalcev in izvedeli več o delfinih v slovenskem morju. Organizatorji bodo v centru popoldne prirejali ustvarjalne delavnice in vodene oglede. Za popestritev programa bodo obiskovalci lahko odšli tudi na panoramski izlet z ladjico Solinarka.

Dan delfinov je odlična priložnost za preživljanje časa ob morju, pridobivanje znanja in neposredno podporo delovanju društva, menijo organizatorji. Prireditev povezuje ljudi z morskim svetom in opozarja na pomen njegovega ohranjanja.