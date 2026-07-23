Na Šaletu načrtujejo 30-metrski antenski stolp, krajani želijo več pojasnil
Na parceli ob vodohranu na Šaletu je predvidena postavitev nove bazne postaje mobilne telefonije operaterja Telemach. Občina Izola je za poseg že izdala potrebni pozitivni mnenji in soglasje v okviru svojih pristojnosti, medtem ko v Krajevni skupnosti Jagodje-Dobrava opozarjajo, da niso bili vključeni v postopek in da si krajani želijo več informacij o načrtovanem posegu.
IZOLA > Načrtovana bazna postaja mobilne telefonije naj bi stala na parceli št. 1490/6 (k. o. Malija) ob vodohranu Šalet, projekt pa vključuje 30 metrov visok antenski stolp, antenske nosilce z antenami ter pripadajočo telekomunikacijsko opremo na podestu z nadstreškom. Gre za območje nad hitro cesto Koper-Lucija nad bencinskim servisom.
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