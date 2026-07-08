Strelski klub Izola: V tišini iščejo mir za zadetek v polno
Na strelišču v stavbi nekdanje železniške postaje v Izoli se ob orožju, opremi in tarčah blešči tudi vitrina s pokali, ki pričajo o dolgi in uspešni zgodbi Strelskega kluba Izola. Klub, katerega začetki segajo v leto 1955, danes ni le prostor treninga in tekmovanj, ampak tudi generacijsko stičišče. V njem se znanje, disciplina in mirna roka prenašajo z izkušenih strelcev na mlade strelske upe.
IZOLA > Izolski strelski klub velja za enega vidnejših v Sloveniji, trenutno pa nase opozarja predvsem z uspehi v mladinskih kategorijah. Da se klub kljub omejenim možnostim redno uvršča v državni vrh, je dosežek, ki sloni na vztrajnosti, prostovoljnem delu in pripadnosti ljudi, ki strelišče doživljajo kot svoj drugi dom.
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