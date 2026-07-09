V Zontarjih obnavljajo cesto in urejajo nov vodovod

Zaradi gradnje bo od ponedeljka, 13. julija, do zaključka del veljala popolna zapora dostopne ceste do Vinske kleti Kralj v Škocjanu.

Vrednost naložbe znaša 110.000 evrov brez DDV, dela pa naj bi bila končana predvidoma do konca septembra.

Zaradi gradnje bo od ponedeljka, 13. julija, do zaključka del veljala popolna zapora dostopne ceste do Vinske kleti Kralj v Škocjanu.

Projektu sta se pridružila tudi Elektro Primorska in T-2, ki bosta v času obnove v cestno telo položila svojo infrastrukturo, s čimer bodo potrebna dela na tem območju izvedena sočasno.