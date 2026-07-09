V Zontarjih obnavljajo cesto in urejajo nov vodovod
Istra
9. 07. 2026, 11:54 , posodobljeno: 9. 07. 2026, 11:54
V Zontarjih je Mestna občina Koper začela rekonstrukcijo 250 metrov dolgega cestnega odseka. Ob obnovi ceste bo izbrani izvajalec, družba Grafist, izvedel tudi gradbena dela za nov vodovod, ki ga bo uredil Rižanski vodovod Koper.
Vrednost naložbe znaša 110.000 evrov brez DDV, dela pa naj bi bila končana predvidoma do konca septembra.
Zaradi gradnje bo od ponedeljka, 13. julija, do zaključka del veljala popolna zapora dostopne ceste do Vinske kleti Kralj v Škocjanu.
Projektu sta se pridružila tudi Elektro Primorska in T-2, ki bosta v času obnove v cestno telo položila svojo infrastrukturo, s čimer bodo potrebna dela na tem območju izvedena sočasno.
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