Več kot le nov pesek: varnost, dostopnost in razgibanost
Ob tem, da število kopalcev na osrednji portoroški plaži presega dva tisoč na dan, so polno zaživela tudi preostala kopalna območja v najbolj turistični slovenski občini. Občina in javno podjetje Okolje Piran sta v “kopalno” infrastrukturo pred poletjem vložila znaten denar, s čimer so kopalne površine dobile osveženo podobo.
PIRAN > Pred začetkom kopalne sezone so v Portorožu z obsežnimi vlaganji poskrbeli za nov beli pesek, naravna otroška igrala iz trajnostnega lesa ter celovito sanirane sanitarije in tuše, pri čemer pa cene najema ležalnikov in senčnikov kljub novostim ostajajo enake kot lani.
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