Vrednost ozona v Kopru presegla opozorilno vrednost, priporočajo zadrževanje v zaprtih prostorih

Arso ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočajo, da ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporoča, da se v času povečanega ozona izogibajo naporom.

KOPER • Opozorilna vrednost ozona znaša 180 mikrogramov na kubični meter. V Kopru je bila danes ob 13. uri 183 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa 103 mikrograme na kubični meter, so navedli na Arsu.

Ravni ozona se bodo zvečer znižale, medtem ko za sredo na obali napovedujejo zelo visoke ravni ozona v popoldanskem času. Presežno vrednot ozona so v Kopru izmerili že v soboto.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Arso zato ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočajo, da v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporoča, da se v času povečanega ozona izogibajo naporom.

Vročinski val, ki je Slovenijo zajel sredi prejšnjega tedna, se zdaj seli proti vzhodu države, kjer v prihodnjih dneh pričakujejo krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prebivalcem v času povišanih vrednosti ozona v zraku priporočajo, da redno spremljajo napovedi in opozorila Arsa. Ob tem naj prostore zračijo v jutranjih urah in ponoči, so zapisali v priporočilih za prebivalce.

Vrednosti ozona so najvišje med 13. in 17. uro, ko je sončno sevanje močno, temperature zraka pa najvišje. Tako NIJZ prebivalcem priporoča, da se v popoldanskem času zadržujejo v zaprtih prostorih. V tem času se naj ljudje tudi izogibajo telesni dejavnosti na prostem, še posebej v hribih, kjer so ravni ozona poleti visoke, so še zapisali na NIJZ.