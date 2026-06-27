Vročinski val: vse več omedlevic, težav s srcem, izčrpanosti in poškodb
Uradni začetek poletja vztraja z dolgim vročinskim valom, prihodnje dni naj bi dnevna temperatura dosegla okrog 40 stopinj Celzija. Vročina škodi vsem, najbolj pa kroničnim bolnikom vseh starosti, zlasti s srčno-žilnimi obolenji, visokim krvnim tlakom in boleznimi dihal, starejšim in malčkom. Zdravniki imajo zato tudi na Primorskem vse več dela, pritisk je tudi na urgence.
Preizkušeno in znano je priporočilo, da je v vročini treba ostati v ohlajenih prostorih, se ne naprezati, poskrbeti za pitje tekočin z elektroliti, spoštovati navodila zdravnikov. Nekateri pa takšne nasvete ignorirajo.
Nekateri so lahkomiselni
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