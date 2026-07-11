Zamisel o plinskem terminalu razburja tudi Izolanke in Izolane
Morebitno gradnjo plinskega terminala v Koprskem zalivu, ki jo omogoča državni prostorski načrt (DPN), je pred jesenskimi lokalnimi volitvami postala ena osrednjih tem tudi v Izoli. Medtem ko so svetniki podprli več razvojnih projektov, med drugim ureditev nove ginekološke ambulante in naložbe v vodovodno infrastrukturo, so odločanje o terminalu zaradi potrebe po dodatnih informacijah prestavili na prihodnjo sejo.
Izolski občinski svetniki so se na 37. redni seji seznanili z dokumentacijo o novih tankerskih privezih v Koprskem zalivu ter z navedbami o možnem pretovoru utekočinjenega naftnega plina, pri čemer je beseda tekla predvsem o širših okoljskih posledicah takšnega posega.
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