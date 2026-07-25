Živali v Akvariju Piran dobro sprejele obnovo, v morju vse več morskih lilij, opažajo tudi mlade leščurje

Strokovno vodjo Manjo Rogelja veseli, da se živali v Akvariju Piran dobro počutijo ter da v morju opažajo vse več morskih lilij in mlade leščurje.

PIRAN • "V Akvariju Piran je, kot vsako poletje, tudi letos živahno in barvito," je povedala strokovna vodja Akvarija Piran Manja Rogelja. Posebej jih veseli, da se živali v prenovljenih akvarijih dobro počutijo, obiskovalcem lahko zato njihove zgodbe predstavijo še nazorneje.

Hkrati osebje akvarija navdušuje dogajanje v morju, saj nedavna opažanja mladih leščurjev in pogostejša srečanja z morskimi lilijami po oceni strokovne vodje kažejo, kako zanimivo in dinamično je naše morje.

Na posameznih lokacijah v slovenskem morju namreč trenutno redno srečujejo sredozemsko morsko lilijo (Antedon mediterranea), ki so jo v zadnjih letih opazili le nekajkrat. Njeno ime je nekoliko zavajajoče, saj ne gre za rastlino, pač pa žival, ki je zanimiv pokazatelj dobro ohranjenega morskega okolja, je pojasnila Rogelja. Ta iglokožec s svojimi razvejanimi kraki prestreza drobne organske delce in plankton ter tako sodeluje pri kroženju hranil.

Sredozemska morska lilija Foto: Manja Rogelja Foto: Manja Rogelja

Na morski biološki postaji nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu so seznanjeni, da je osebje akvarija opazilo povečano prisotnost sredozemske morske lilije. Kot je povedala Valentina Pitacco, pa trenutno nimajo podatkov, s katerimi bi lahko razložili, zakaj je prišlo tega.

Osebje akvarija spremlja tudi populacijo velikih leščurjev. Čeprav je po njihovih podatkih v slovenskem morju trenutno živ le en odrasel osebek, jih veseli, da so letos prvič po letu 2022 opazili mlade leščurje.

"Našli smo jih večje število na različnih lokacijah vzdolž celotne slovenske obale. Gre za mlade školjke, ki so se najverjetneje naselile v preteklem letu in zdaj merijo približno deset centimetrov," je opisala Rogelja. Poudarila je, da je kljub tem spodbudnim podatkom populacija še zelo ranljiva, saj pri mladih osebkih opažajo precejšnjo smrtnost.

Na morski biološki postaji so pojasnili, da najdene mlade osebke leščurjev spremljajo skupaj z akvarijem. Ker je stanje vrste v slovenskem morju še vedno kritično, javnost znova pozivajo, naj jim sporočijo vsak najdeni živi osebek. Za preverjanje, če je žival živa, je dovolj nežen dotik vrha lupine z roko.

"Poleti pa ne skrbimo le za živali in raziskovanje, ampak tudi za prenos znanja na obiskovalce, zato v avgustu pripravljamo posebne aktivnosti za otroke," je v akvarij povabila Rogelja.