Znamenitosti in lepote Slovenije na 3D zemljevidu iz 2404 lego kock

Jan Bertoncelj računa na podporo in glasove na platformi Lego Ideas, s pomočjo katerih bi njegov lego set prodajali po vsem svetu.

KOPER • Zemljevid je nastal iz 2404 lego kock in je izdelan v merilu, kjer en lego čep predstavlja približno 3,3 kilometra. Relief zemljevida prikazuje razgibanost površja, od visokih alpskih vrhov do obale Jadranskega morja, ter obiskovalca popelje skozi različne pokrajine Slovenije.

Od Triglava do solin

Na zemljevidu so številne miniaturne znamenitosti. Na severozahodu kraljuje Triglav z Aljaževim stolpom, ob njem pa Bohinjsko in Blejsko jezero z značilnim otočkom ter celo znamenita blejska kremšnita. Po dolini se vije smaragdna reka Soča, ki je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Slovenije. Ne manjka niti Solkanski most s parno lokomotivo. Na jugozahodu so upodobljeni Piran z Benečanko na Tartinijevem trgu, Sečoveljske soline in cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, nekoliko severneje Postojnska jama s kapniki in skrivnostno človeško ribico.

Na 3D zemljevidu Slovenije iz lego kock sta tudi piranska Benečanka in hrastoveljska cerkev Svete Trojice. Foto: Jan Bertoncelj Foto: Jan Bertoncelj

V osrednjem delu zemljevida je prestolnica Ljubljana z Zmajskim mostom, najstarejšim lesenim kolesom na svetu, odkritim na Ljubljanskem barju, in tradicionalnim slovenskim kozolcem s senom. Niti vzhodni del Slovenije ni ostal spregledan. Na zemljevidu so svoje mesto našli Ptujski grad, gričevnata Gora Oljka, najstarejša vinska trta na svetu v Mariboru, bela štorklja v Prekmurju ter vulkansko Goričko, ki ga simbolizira miniaturni kristal olivina.

10.000 glasov podpore mora projekt zbrati na spletu, da bo podjetje Lego model obravnavalo za izdelavo uradnega seta

Model dopolnjujeta vgrajena kompasna vrtnica in informativna tablica z merilom ter osnovnimi podatki o Sloveniji, zaradi česar deluje kot prava razstavna maketa.

“Za izdelavo v digitalnem programu Studio 2.0, ki je priznan digitalni program za načrtovanje lego gradenj, sem porabil približno en teden, pri čemer sem delal skoraj ves dan ter do poznih nočnih ur,” pravi 18-letni Jan Bertoncelj.

Glasovanje na Legovi platformi

Projekt je prijavil na platformo Lego Ideas. Če na spletu zbere 10.000 glasov podpore, ga bo podjetje Lego model obravnavalo za izdelavo uradnega seta, ki bi bil naprodaj po vsem svetu in pomenil edinstveno promocijo Slovenije. “Ne želim razmišljati o neuspehu, saj imam velika pričakovanja. Če pa ne bi uspelo, bi bil seveda žalosten in predvsem razočaran, da kot narod nismo stopili skupaj in podprli projekta, ki promovira celotno Slovenijo in jo dobesedno postavlja na svetovni zemljevid,” razmišlja. Poudarja, da gredo zasluge tudi partnerki, ki je prispevala kopico zamisli za izbor znamenitosti in podrobnosti.

Na goriškem koncu je med drugim Solkanski most s parno lokomotivo. Foto: Jan Bertoncelj Foto: Jan Bertoncelj

3D zemljevid Slovenije je njegova doslej največja kreacija. “Hkrati je najbolj posebna, saj predstavlja mojo domovino. Sem pa v preteklosti v programu že zasnoval nekaj kompleksnejših modelov dirkalnikov Formule 1, pri katerih sem natančno reševal aerodinamične komponente, da so bile čim bolj podobne pravim,” opiše.

“Zelo mi je všeč, da lahko z lego kockami ustvariš, karkoli si zamisliš, edina omejitev je domišljija. Že kot otrok sem si za vse stvari, ki so mi bile všeč, zastavil cilj, da jih sestavim iz lego kock, pri čemer sem vedno stremel k temu, da so bile čim bolj realistične. Ko pa sem odraščal, sem se naučil tudi delati v digitalnem programu za načrtovanje, ki sem ga kasneje tudi uporabil pri maturi,” je pojasnil Bertoncelj. •