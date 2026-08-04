Ali se nakupi čez mejo še vedno izplačajo?
Polni vozički slovenskih kupcev, skoraj prazne police s testeninami in pivom, ki je v Italiji cenejše kot pri nas. V Miljah smo primerjali cene, govorili s kupci in preverili, pri katerih izdelkih lahko prihranite tudi 50 evrov.
Testenine, konzerve tune, paradižnikove omake, čips, brezalkoholne pijače, kosmiči, grisini, olivno olje, pralni in pomivalni detergenti, mleko, jogurti, keksi, za konec pa še paket ali dva piva ter vode. Nedeljsko dopoldne v nakupovalnem središču v Miljah razkriva, da Slovenci še zdaleč niso opustili nakupov čez mejo.
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